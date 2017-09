Giám đốc Công an TP HCM "đau lòng" vì CSGT; Cô gái bị xé váy, cắt tóc “xin tha” cho nhóm đánh ghen; Đi mua dâm không được, “yêu râu xanh” hiếp luôn nữ y tá... là những tin tức nóng trong 24 giờ qua.

Giám đốc Công an TP HCM "đau lòng" vì CSGT

Sáng 8/9, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM cho biết, đã đọc 2 sự vụ liên quan đến CSGT ở TP HCM diễn ra ngày hôm qua (7/9). Đó là vụ người quay clip CSGT Rạch Chiếc đang làm việc bị một đối tượng lạ mặt hành hung và CSGT nhận “mãi lộ” ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM (bìa phải). Ảnh NLĐO.

Nhìn nhận về 2 vụ việc trên, Trung tướng Phong cho hay, hình ảnh người công an nhân dân chính quy đã bị sụt giảm, cảm thấy "đau lòng" trước sự việc.

Về quan điểm, Trung tướng Phong nói: "Tôi và Ban giám đốc Công an TP HCM đã có chủ trương chỉ đạo rất nghiêm. Trước kia đã xử lý một số trường chiến sĩ CSGT, điều này khẳng định một quyết tâm và hành đồng thực tế về việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tiêu cực".

Trước mắt, Ban giám đốc Công an TP HCM đã giao Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) liên quan điều tra, xác minh cụ thể. "Sai đến đâu chúng tôi xử lý đến đó, không bao che", Trung tướng Phong thông tin.

Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình bị khởi tố

Ngày 8/9, lãnh Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) xác nhận, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình (SN 1954, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Bình bị khởi tố vì liên quan đến đại án kinh tế Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát 9.000 tỷ đồng.Cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Đặng Thanh Bình.

Trước khi giữ cương vị Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào năm 2005, ông Bình từng giữ các cương vị Vụ trưởng vụ Các định chế tài chính; Vụ trưởng vụ Pháp chế và Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ của Ngân hàng Nhà nước.

Đau lòng 1 chiến sĩ hi sinh, 2 chiến sĩ bị thương khi chữa cháy

Sáng ngày 8-9, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết trong quá trình dập lửa ở một nhà kho trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM một chiến sĩ cảnh sát PCCC TP.HCM đã bị hi sinh, hai chiến sĩ khác bị thương nặng. Hai chiến sĩ bị thương hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM trong một lần tiếp cận khống chế hỏa hoạn. Ảnh H. Tâm.

Nguyên nhân là do trong quá trình dập lửa, tường của nhà kho đổ sập đè trúng các chiến sĩ.

Trước đó, vào khuya 7/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà kho trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, nhận được thông tin lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM đã nhanh chóng có mặt khống chế hỏa hoạn và xảy ra vụ việc đau lòng.

Cô gái bị xé váy, cắt tóc “xin tha” cho nhóm đánh ghen

Ngày 8/9, Công an huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, chị N.T.V.K (SN 1990) – nạn nhân trong vụ đánh ghen tại địa bàn xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúcđã nộp đơn đề nghị cơ quan công an miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người xâm phạm thân thể, làm nhục mình và từ chối giám định thương tích.

Cô gái bị đánh ghen ở Vĩnh Phúc gây xôn xao cộng đồng mạng. (Ảnh chụp từ clip).

Trước đó, ngày 4/9, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái bị một nam thanh niên cùng 3 người phụ nữ khống chế đánh ghen tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong clip, nam thanh niên giữ tay cô gái trẻ đang trong tình trạng không mặc quần, 2 người phụ nữ chia nhau giữ chân cô gái để người phụ nữ còn lại cắt tóc, xé áo, giật toang nội y của cô gái…

Cơ quan công an sau đó xác minh, cô gái bị đánh ghen trong đoạn clip là chị K. (SN 1990, quê Lào Cai), công nhân làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Theo đó, Chị K. có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông đã có gia đình tên N. (ở xã Thiện Kế, Bình Xuyên) nên bị vợ anh N. đánh ghen.

Đi mua dâm không được, “yêu râu xanh” hiếp luôn nữ y tá

Ngày 8/9, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Hảo (SN 1992, trú xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) 3 năm tù về tội hiếp dâm, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng cộng buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt là 6 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Hảo trước vành móng ngựa. Ảnh PLO.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 28/2, Hảo đi tìm gái bán dâm nhưng không có nên quay xe đi về.

Trên đường ngang qua trạm y tế xã Vĩnh Trung, nhìn thấy chị H. là nhân viên y tế đang trực trạm một mình, Hảo nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị H.

Hảo dựng xe đi vào trạm y tế gặp chị H. giả vờ hỏi chuyện.Thấy chị H. đang cầm trên tay 1 điện thoại di động hiệu Nokia (trị giá 738.000 đồng), Hảo liền xông đến giật lấy và bỏ vào túi quần. Phát hiện trong túi quần chị H. có tiền, Hảo lấy được 80.000 đồng.

Sau đó, Hảo giở trò đồi bại với chị H. Chị H. phản kháng mạnh mẽ. Sợ có người nhìn thấy và chị H liên tục chống cự nên Hảo bỏ đi. Hậu quả, chị H bị Hảo hiếp dâm gây thương tích với tỷ lệ thương tật 10%.

Ngày 1/3, chị H. trình báo sự việc đến cơ quan Công an TP Nha Trang. Đến ngày 2/3, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã đưa Hảo về trụ sở làm việc, thu giữ trên người Hảo chiếc điện thoại của chị H.