Công an Sóc Trăng thông tin vụ cán bộ lái xe tang vật gây tai nạn

Công an tỉnh Sóc Trăng đã có thông tin tới báo chí về vụ xe ô tô do một chiến sĩ công an gây tai nạn vào chiều 12.11 tại TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng).

Theo Công an Sóc Trăng, rạng sáng 12.11, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an tỉnh Sóc Trăng, phát hiện ông Trần Văn Hiền (ngụ ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) nhận các túi ni lông chứa thuốc lá điều nhập lậu từ xe ô tô màu trắng biển số 60A-365.11 do ông Nguyễn Phú Vinh điều khiển.

Qua kiểm tra phương tiện và trong nhà của ông Hiền, tổ công tác phát hiện trên 8.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Công an Sóc Trăng thông tin chính thức vụ cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế điều khiển xe gây tai nạn trên đường đưa xe tới nơi tạm giữ.

Tuy nhiên, sau đó ông Vinh không hợp tác làm việc. Ông Vinh lấy lý do đau bụng yêu cầu được tới bệnh viện rồi bỏ trốn.

Sau khi kiểm tra, lực lượng công an đã đưa phương tiện, tang vật tạm giữ về trụ sở để bảo quản theo quy định nhưng do trụ sở Phòng PC46 không có nhà để xe ô tô nên được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, thượng úy Nguyễn Chí Tính (có đủ điều kiện điều khiển xe ô tô) đưa phương tiện về trụ sở Công an tỉnh (số 18 Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng) để quản lý.

Tuy nhiên, khi đến đường Hai Bà Trưng (TP.Sóc Trăng) thì mất lái khiến xe leo lên vỉa hè va chạm, làm hư hỏng nhẹ 7 xe mô tô và gây thương tích nhẹ cho 2 người đi bộ.

Cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc nhận trách nhiệm sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ

Trao đổi với báo chí về nội dung kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) đối với những vi phạm, khuyết điểm trong nhiệm kỳ công tác 2011-2016, ông Phùng Quang Hùng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, với tư cách là người đứng đầu, ông nhận trách nhiệm.

"Trách nhiệm người đứng đầu là phải nhận. Trách nhiệm như thế nào thì UBKTTW đã làm rồi. Còn sai đúng như thế nào, anh em cấp dưới có gì sơ suất thì mình phải nhận trách nhiệm", ông Hùng nói.

Dự án công viên quảng trường Vĩnh Phúc có nhiều sai phạm- Ảnh: H.Sang

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định quá trình công tác trong nhiệm kỳ ông đều làm vì sự phát triển chung của tỉnh, nhân dân và không có lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân.

Trước đó, theo kết luận của UBKTTW, ông Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 (đến tháng 9.2015) chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của UBND tỉnh; để UBND tỉnh phê duyệt dự án vi phạm pháp luật, không phù hợp với quy hoạch; giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; thanh toán trùng chi phí đầu tư gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Ông Hùng còn được xác định là thiếu trách nhiệm trong việc quyết định giao chủ đầu tư dự án không có năng lực; phê duyệt đầu tư, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giao chỉ định thầu một số dự án trọng điểm trái quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Khởi tố vụ án nghi nổ mìn là 2 bà cháu thương vong ở Thái Nguyên

Liên quan tới vụ nổ xảy ra tại phường Chùa Hang (thuộc TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) hôm 13.11, làm bà V.T.D (SN 1950, tổ 8 phường Chùa Hang) tử vong,cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án sử dụng trái phép vật liệu nổ và giết người.

Công an xác định vụ nổ làm 2 người thương vong có dấu hiệu giết người và sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, khoảng 6h7 ngày 13.11, bà V.T.D cùng cháu Q.C (SN 2000) ra mở cửa kính và cửa xếp của gia đình thì có tiếng nổ trước cửa nhà.

Vụ nổ khiến bà D tử vong ngay tại chỗ, còn cháu Q.C bị thương nhẹ ở tay và ở sườn phải. Toàn bộ cửa kính và một số tài sản trong nhà bà D bị hư hỏng.

Sáng 15.11 khi PV hỏi về việc, vật liệu nổ gây ra vụ nổ làm bà D tử vong có phải do mìn không? lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, để xác định chính xác vật liệu nổ phải chờ kết quả giám định của cơ quan chuyên môn.

Cảnh sát nổ súng bắt tội phạm như phim hành động

Ngày 15.11, Công an quận Tân Phú, TPHCM đang tạm giữ hình sự 4 nghi can gồm: Nguyễn Quang Tuyến (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và 3 đối tượng khác về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Băng trộm tháo chạy khi cảnh sát truy đuổi.

Trước đó, Công an quận Tân Phú liên tục nhận được tin trình báo của người dân về việc mất trộm xe tay ga đắt tiền nên đã mật phục bắt nhóm nghi phạm.

Sáng 9.11, Tuyến cùng 3 đồng tượng bịt khẩu trang, đi xe máy trộm được hai xe máy thì bị cảnh sát ập tới vây bắt.Bịbao vây, 4 thanh niên tăng ga bỏ chạy, tông xe thẳng vào lực lượng hình sự. Cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp và khống chế, bắt giữ tại chỗ 4 đối tượng nói trên.