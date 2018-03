Nóng 24h qua: Chủ tịch xã thừa nhận lái xe gây tai nạn, làm 4 học sinh thương vong

Thứ Tư, ngày 28/03/2018 20:00 PM (GMT+7)

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Chủ tịch xã nhận lái xe gây tai nạn làm 4 học sinh thương vong; Đại úy cảnh sát bị tạm đình chỉ sau vụ cháy chung cư Carina… là những tin nóng 24h qua.

Chủ tịch xã nhận lái xe gây tai nạn làm 4 học sinh thương vong

Sáng 28/3, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cho biết, hôm trước, ông Phạm Văn Thụy, chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa, TP.Hưng Yên đã đến cơ quan điều tra trình báo bản thân là người trực tiếp điều khiển ô tô gây tai nạn khiến 4 học sinh thương vong xảy ra tại địa phận thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ vào ngày 23/3.

Ông Phạm Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa (bên trái).

Trước đó, khoảng 21h45 đêm 23/3, trên Quốc lộ 38B đoạn qua thị trấn Vương (huyện Tiên Lữ), xe ô tô BKS 29A - 10565 bất ngờ đâm vào 4 học sinh đang đi bộ cùng chiều. Tai nạn làm 1 học sinh tử vong, 3 học sinh còn lại bị thương.

Một ngày xảy ra tai nạn, anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1984, trú tại thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, TP.Hưng Yên) đã đến cơ quan công an nhận anh là người lái xe gây tai nạn cho 4 học sinh. Tuy nhiên, qua điều tra, Công an huyện Tiên Lữ đã xác định, Quyền không phải là người lái xe gây tai nạn.

Đại úy cảnh sát bị tạm đình chỉ sau vụ cháy chung cư Carina

Ban giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM vừa yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 tạm ngưng phân công các công việc liên quan đến công tác chuyên môn đối với một đại úy trực thuộc Phòng này để phục vụ công tác điều tra.

Bãi xe chung cư nơi phát ra ngọn lửa.

Động thái này được đưa ra sau vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trong vào rạng sáng 23.3 ở chung cư Carina trên đại lộ Võ Văn Kiệt (phường 16, quận 8) khiến 13 người tử vong, 91 người bị thương.

Được biết, đại úy bị tạm ngưng phân công các công việc liên quan đến chuyên môn là cán bộ quản lý địa bàn phường 16 (quận 8) về công tác PCCC.

Chung cư cháy trong đêm, cư dân nháo nhào tháo chạy

Tối 27/3, tại toà A1 khu chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch bất ngờ xảy ra cháy. Khói và lửa bùng phát nghi ngút ở tầng 18 của căn hộ bỏ không. Phát hiện có đám cháy, người dân sinh sống trong toà nhà do hoảng sợ đã hô hoán nhau bỏ chạy xuống sân của toà nhà.

Người dân hoảng sợ chạy ra ngoài.

Ngay sau đó, phòng CSPCCC số 3 đã huy động 4 xe cứu hoả đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 22h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Theo chỉ huy phòng CS PCCC số 3 cho biết, đám cháy được phát hiện từ một chiếc đệm mút trong một căn hộ bỏ không (không có người ở) trên tầng 18. Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người và tài sản.

Phát hiện thi thể đôi nam nữ ôm nhau dưới lòng hồ

Chiều 27/3, một người dân đi đến khu vực bờ hồ trung tâm thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) thì phát hiện chiếc xe máy mang BKS: 48B1-061.22 dựng trên bờ cùng một số vật dụng cá nhân như quần áo, dày dép để lại nên trình báo cơ quan chức năng.

Khu vực hồ nước nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân. Ảnh B.N

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã lặn tìm kiếm thì phát hiện dưới lòng hồ có 2 thi thể anh Nguyễn Văn Bình (19 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và chị Vũ Thị Lan Anh (18 tuổi, tỉnh Đắk Nông) đang trong tư thế ôm chặt lấy nhau.

Một người bạn làm cùng đôi nam nữ xấu số cho biết, anh Bình và chị Lan Anh có quan hệ yêu đương.

Bắt 3 nghi phạm nổ súng bắn chết người trước quán bi-a

Liên quan đến vụ nổ súng ở phường Quang Trung, TP.Kon Tum (tỉnh Gia Lai) làm 1 người chết, 1 người thương, trưa 28/3, lãnh đạo UBND xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, 3 nghi phạm gây ra vụ nổ súng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ khi lẩn trốn trong khu rừng thuộc địa bàn xã.

Hiện trường nơi nam thanh niên bị bắn tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Ba, sau khi nhận được thông tin 3 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng ở TP.Kon Tum trốn vào khu rừng thuộc xã, UBND xã đã chỉ đạo Công an và dân quân tự vệ xã phối hợp cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh, Công an huyện Sơn Hà và Công an Gia Lai bao vây khu rừng, truy bắt các đối tượng.

Chiều tối 27/3, từ nguồn tin của người dân đi làm rừng, công an bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Văn Nam (SN 1987, ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Sau khi khép chặt vòng vây, khoảng 10 giờ sáng nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai nghi phạm còn lại.