Những lời chúc Tết độc đáo và ý nghĩa nhất 2017

Những lời chúc Tết ý nghĩa nhất 2017:

1. Chúc mừng năm mới 2017 phát tài phát lộc. Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ. Sức khỏe có dư, công danh tấn tới. Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng.

2. Chúc mọi người đẹp như hoa hồng. Thành công như Cúc. Hạnh phúc như hoa Mai. Phát tài như hoa Pháo. Độc đáo như hoa Lan. An khang như hoa Huệ. Trí tuệ như hoa Sen.

3. Chúc năm mới 2017 sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi, thăng tiến dài dài, phi những nước đại, tiến tới thành công.

4. Tết tới tấn tài. Xuân sang đắc lộc. Gia đình hạnh phúc. Vạn sự cát tường! Năm Dậu sắp đến. Chúc bạn đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên! Rước nhiều may mắn.

5. Năm hết Tết đến kính chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp đẽ.

6. Đêm nay Giao thừa lại về, năm mới lại đến, chúc cho ai đó hạnh phúc bên nửa yêu thương. Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ, chúc cho ai đó tìm được nhau sau tháng năm dài xa cách. Chúc cho năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều.

Hãy dành lời chúc Tết độc đáo nhất 2017 cho người mình yêu thương.

7. Năm hết Tết đến Đón hên về nhà. Quà cáp bao la. Một nhà không đủ. Vàng bạc đầy tủ. Gia chủ phát tài.

8. Chúc mọi người hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như voi.

9. Năm mới, anh chỉ chúc em được nhiều sức khỏe thôi. Còn về hạnh phúc và niềm vui, anh mong rằng chính mình sẽ là người mang những điều đó đến với em. Yêu em nhiều!

10. Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn… thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em yêu của anh năm mới mọi sự tốt lành.

Lời chúc Tết độc đáo nhất 2017:

2. Trên Trái Đất có 7.000.000.000 người. Và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em. Có lẽ vì 6.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em. Happy new year my love!

3. Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Ngài nhìn anh và hỏi: “Điều ước hôm nay của con là gì?”. Anh trả lời: “ Xin Người hãy bảo vệ người đang đọc tin nhắn này suốt năm mới đến và suốt cuộc đời này và cầu chúc ngài hãy để con luôn được chăm sóc người con yêu này".

4. Em bị triệu đến toà án vì đã bước vào ước mơ của anh, đánh cắp trái tim anh, và cướp đi mọi cảm xúc trong anh. Em bị kết án chung thân cùng anh mãi mãi. Em có gì biện hộ không?

5. “Một khắc duyên đầu ta gặp gỡ

Trăm năm tình cuối mãi không xa…”

6. Hãy giữ mãi nụ cười trên môi nhé em! Em có biết là, em rất dễ thương khi em cười không? Năm mới hãy cho anh cơ hội được chăm sóc nụ cười đó nha em.

7. 1 năm mới hạnh phúc

12 tháng sung túc

48 tuần phấn khởi

365 ngày vui tươi

8760 giờ đầy hy vọng

525600 phút may mắn

31536000 giây thành công

8. Chúc các bạn có nhiều người để ý. Tỏ tình nhiều ý. Tiền nhiều nặng ký. Công việc vừa ý. Miệng cười mắt ti hí. Sống Lâu Một tí.

9. Tết tới tấn tài – Xuân sang đắc lộc – Gia đình hạnh phúc – Vạn sự cát tường.

10. Chúc các bạn có 1 cái tết vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý, “Tiền vào như nước sông Đà. Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”.

11. Chúc ông bà 1 tô như ý. Chúc cô chú 1 chén an khang. Chúc gia đình anh chị 1 dĩa, 1 dĩa… tài lộc! Công thành danh toại chúc VINH QUANG.

12. Năm con Gà, chúc bạn vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.