Những kiểu thưởng Tết “cười ra nước mắt” ở Việt Nam

Theo ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, khoản thưởng Tết thực chất là thưởng cuối năm theo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Khi doanh nghiệp quyết toán xong, thường rơi vào tháng một, gần với dịp Tết nguyên đán nên quen gọi là thưởng Tết. Chuyên gia lao động nhận định tiền thưởng năm 2017 có thể tương đương năm 2016, khoảng một tháng lương (trên mức 5 triệu đồng), bởi kinh tế không có nhiều biến động. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt - May Việt Nam, vừa cho biết, năm nay thu nhập bình quân của công nhân may tăng đáng kể. Ông Giang khẳng định thưởng Tết 2017 sẽ “không còn chuyện thưởng Tết bằng áo may ô, quần đùi như các năm trước”.