Những cung đường... "chết chóc" ở TP HCM

Tai nạn giao thông trong quý I/2018 tại TP HCM đã tăng so với cùng kỳ năm trước với hàng loạt vụ nghiêm trọng xảy ra trên các tuyến đường vùng ven.

Thứ Bảy, ngày 03/03/2018 08:01 AM (GMT+7)

Vụ xe ben điên cuồng tông hàng loạt xe máy trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP HCM khuya 1-3 làm 1 người chết, 5 người bị thương khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Sơ sẩy là chết

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1-3 trên đường Phan Văn Trị, đoạn gần giao lộ với đường Nguyễn Thái Sơn theo hướng lưu thông ra đường Phạm Văn Đồng. Chiếc xe ben do tài xế Mai Văn Giàu (24 tuổi, quê tỉnh Bình Định) điều khiển đã lao qua dải phân cách rồi tông 6 xe máy di chuyển hướng ngược lại. Các nạn nhân văng la liệt trên mặt đường; kế bên, nhiều phương tiện nằm ngổn ngang sau khi bị xe ben tông.

Theo UBND quận Gò Vấp, sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân bị thương được đưa vào nhiều bệnh viện để cấp cứu nhưng một người đã tử vong. Ba người khác vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện và 2 người chấn thương nhẹ được xuất viện trong ngày 2-3.

Xe ben gây tai nạn kinh hoàng trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, TP HCM) khuya 1-3. Ảnh dưới: Xe ben, xe tải nặng chạy trên Hương lộ 2 (quận Bình Tân). Ảnh: GIA MINH - THÀNH ĐỒNG

Ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, thông tin trong ngày 2-3, quận đã thành lập 2 đoàn thăm hỏi các nạn nhân và lên phương án hỗ trợ. UBND quận cũng họp khẩn với 16 phường để triển khai, nhận diện các tuyến đường có các loại xe trọng tải lớn, xe "quá cảnh" lưu thông nhằm lên phương án kiểm soát, giảm thiểu tai nạn.

Trên nhiều tuyến đường khác ở TP HCM, tình trạng xe trọng tải lớn chạy như hung thần đang là nỗi ám ảnh của người dân. Tại quận 9, điển hình là các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Xiển, Hoàng Hữu Nam… Theo thống kê từ năm 2017 tới nay, trên những tuyến đường này xảy ra hàng chục vụ tai nạn, trong đó có nhiều vụ gây chết người.

Những tuyến đường này đều nhỏ hẹp nhưng các loại xe tải trọng 13-15 tấn chạy rầm rập ngày đêm. Đặc biệt, trên đường Nguyễn Duy Trinh, mỗi ngày có hàng chục đoàn xe ben, xe container, xe tải nặng... ra vào cảng Phú Hữu cùng các công ty, khu công nghiệp trên địa bàn phường Phú Hữu và Long Trường.

"Các xe chở đá, cát còn chạy liên tục ngày đêm vào các tuyến đường nội bộ ở khu dân cư Gò Nổi làm đường bong tróc, tai nạn xảy ra triền miên" - bà Hồ Thị Phi (ngụ phường Phú Hữu) lo lắng.

Nhiều tuyến đường khác như Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn); Hương lộ 2, Tên Lửa, Vành Đai Trong, Quốc lộ 1 (quận Bình Tân); dốc cầu Phú Mỹ (phía quận 2)... cũng gây nỗi ám ảnh kinh hoàng về nguy cơ TNGT. Mật độ phương tiện lưu thông qua đây dày đặc nhưng mặt đường khá hẹp, trong khi các loại xe thường xuyên "trộn dòng", lấn tuyến.

Theo người dân địa phương, tuyến đường Nguyễn Văn Bứa từng xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng bởi đây là một trong những trục giao thông chính nối TP HCM và huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dù đã được cải tạo nhưng đường vẫn khá hẹp, trong khi xe chở thuốc lá lậu chạy bạt mạng, xe tải trọng lớn lưu thông dày đặc. Điển hình như ngày 21-2, trên con đường này đã xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy làm 2 người chết.

17 điểm đen "tử thần"

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, trên địa bàn TP còn tồn tại 17 điểm đen TNGT. Trong đó, có đến 11 vị trí mới phát sinh từ năm 2017.

Trong số này, nhiều vị trí nằm trên các tuyến đường vùng ven TP HCM và Sở GTVT cho biết đã lên các phương án để giải quyết. Theo ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP, đường Nguyễn Duy Trinh được xác định là một trong những điểm đen. Sở đang lên nhiều phương án để "xóa" điểm đen này cũng như triển khai các phương án để giảm áp lực giao thông cho toàn khu vực.

Ngoài việc tổ chức cấm xe trọng tải lớn theo giờ, Sở GTVT TP đang nghiên cứu đề xuất dự án xây đường song hành cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây nhằm tạo hướng đi mới cho các loại xe trọng tải lớn ra vào cảng Phú Hữu.

Trong khi đó, trung tá Nguyễn Bình Tâm, Trưởng Phòng CSGT Công an quận Bình Tân, cho biết một số tuyến đường trên địa bàn quận vẫn còn tình trạng xe chở cồng kềnh hoặc lén lút lưu thông vào giờ cấm nhưng do lực lượng mỏng nên chưa thể xử lý hết.

Mặt khác, trung tá Tâm cũng khẳng định có nhiều tuyến đường, người dân và cả các doanh nghiệp phản ánh về hạ tầng chật hẹp, nguy cơ xảy ra TNGT rất cao nên phía UBND quận Bình Tân cũng đã điều chỉnh một số đoạn phù hợp hơn. Chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp đổi phương tiện từ lớn sang nhỏ hoặc di dời cơ sở nhưng rất ít doanh nghiệp chấp thuận.

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Tham mưu thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP HCM, đánh giá tình hình TNGT trong quý I/2018 tăng so với cùng kỳ năm trước, tập trung ở khu vực ngoại thành. Để kéo giảm TNGT trên địa bàn TP HCM, PC67 đang tham mưu cho Công an TP khởi động lại hoạt động của lực lượng tại 3 cụm ngoại thành, 1 cụm ở khu vực trung tâm. PC67 cũng thông tin sẽ tăng cường xử lý các lỗi vi phạm thường dẫn đến TNGT như uống rượu bia, đi vào đường cấm, giờ cấm, chạy lấn tuyến...