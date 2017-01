Nhiều người mếu máo vì bị giật điện thoại ở đường hoa Tết

Nhiều người dân, du khách tham quan đường hoa Tết Đinh Dậu trên phố đi bộ Nguyễn bị giật điện thoại, ví tiền vào sáng 29 tháng Chạp. Trong buổi sáng nay, có 8 trường hợp bị giật tài sản

Sáng 29 tháng Chạp, nhiều người dân, du khách đổ về đường hoa Tết trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham quan, thưởng lãm sắc xuân trước thềm năm mới. Dù lượng người không đông, không xảy ra cảnh chen lấn nhưng nhiều du khách khi đi tham quan bị kẻ gian trà trộn vào dàn cảnh giật ví tiền, điện thoại.

Ghi nhận chỉ trong buổi sáng nay đã có 8 trường hợp người dân đến chốt bảo vệ trên đường hoa trình báo bị giật ví tiền, điện thoại, trong đó đa phần điện thoại bị giật là iPhone 7 và iPhone 7Plus.

“Khoảng 10h sáng nay, tôi đưa điện thoại iPhone 7Plus cho con gái chụp đường hoa thì bị nhóm 3 người phụ nữ xúm lại dùng quạt che nắng áp sát vào. Chỉ trong tích tắc nhóm người này ra tay giật điện thoại rồi chuyền tay nhau tẩu thoát”, anh Phùng Lê (ngụ quận 11, một nạn nhân bị giật điện thoại) nói.

Một nạn nhân khác cũng bị giật chiếc điện thoại iPhone 7 là chị N.N.Đ (Việt kiều Mỹ). Sau khi trình báo bị giật mất chiếc điện thoại trên đường hoa, chị Đ. ôm mặt khóc nức nở vì trong điện thoại có chứa nhiều dữ liệu quan trọng liên quan đến công việc.

Ngay sau xảy ra nhiều vụ cướp giật và trộm điện thoại, lực lượng bảo vệ đã thông báo cho tổ Cảnh sát cơ động, Công an quận 1 nhằm tăng cường tuần tra để ngăn chặn.

Thượng tá Nguyễn Nhật Thành, Phó trưởng Công an quận 1 cho biết, công tác bảo đảm an ninh ở đường hoa như mọi năm luôn được thắt chặt để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách đến tham quan.

Tại đường hoa Nguyễn Huệ luôn có nhiều lực lượng công khai như Công an phường Bến Nghé, Cảnh sát cơ động, CSGT, TNXP, bảo vệ của đơn vị tổ chức... sẽ tuần tra quanh các tuyến đường. Đặc biệt, các trinh sát hình sự của Công an quận 1 và Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm của Công an TPHCM sẽ hoá trang mật phục tuần tra, tiếp cận những người nghi vấn.

Lực lượng công an, bảo vệ và công an mặc thường phục tuần tra khép kín trên đường hoa

ả Nhiều “mắt thần” được lắp đặt thêm trên đường hoa

Toàn bộ hình ảnh trên đường hoa sẽ được camera an ninh truyền về trung tâm