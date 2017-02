Nhiệt độ dưới 4 độ C, trâu bò ở Lào Cai chết hàng loạt

Nhiệt độ thấp nhất về ban đêm ở Lào Cai giảm xuống 4 độ C khiến trâu, bò gục chết hàng loạt.

Trâu, bò chết hàng loạt do rét kéo dài tại Lào Cai. Ảnh minh họa.

Ngày 16/2, ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng một tuần qua, nhiệt độ nhiều nơi ở Lào Cai phổ biến lạnh về đêm và sáng sớm. Ban đêm, nhiệt độ có thể xuống đến 4 độ C khiến nhiều trâu, bò bị chết rét.

“Tính đến tối 15/2, Sở thống kê được có 66 con gia súc chết. Trong số này, chủ yếu là trâu, bò đã già và còn non vì sức đề kháng của chúng yếu. Trâu, bò chết nhiều chủ yếu tập trung ở những xã vùng cao huyện Bát Xát, Sa Pa”, ông Tuấn nói.

Theo đánh giá của ông Tuấn, số lượng trâu, bò chết năm nay đã giảm đáng kể so với các năm trước do người dân có kinh nghiệm trong phòng chống rét và dự trữ thức ăn cho gia súc. Ngoài ra, thời tiết ít có đợt rét đậm xuống âm độ C.

Về hoa màu, ông Tuấn cho biết, không bị thiệt hại gì vì ở ngưỡng nhiệt đó, cây trồng có thể phát triển bình thường.

Ông Hoàng Quốc Lâm – Trưởng Phòng Hạn vừa Hạn dài (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương) cho biết thêm, đợt rét đậm, rét hại ở Lào Cai bắt đầu từ khoảng ngày 10/2 khi không khí lạnh được tăng cường từ phía Bắc xuống. Nhiệt độ thấp nhất về ban đêm ghi nhận là 4 độ C.

Thời tiết rét đậm, rét hại duy trì khoảng 2-3 ngày sau đó, nhiệt độ nhích dần lên chỉ còn rét đậm về đêm và sáng sớm. Đến ngày hôm nay (16/2), rét đậm, rét hại tại Lào Cai đã chấm dứt. Nhiệt độ thấp nhất đo được vào sáng sớm nay là 9 độ C.