Thứ Bảy, ngày 09/09/2017 09:45 AM (GMT+7)

Ông Đặng Thanh Bình

Liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố đối với ông Đặng Thanh Bình - nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ngày 8.9, NHNN cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật và cần đợi kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng.

“Việc này (cơ quan điều tra khởi tố ông Đặng Thanh Bình – PV) không ảnh hưởng đến công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng”, NHNN cho biết.

Trước đó, ngày 8.9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, C46 đang thụ lý điều tra vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổ giám sát của NHNN Việt Nam đặt tại Ngân hàng Xây dựng và một số đơn vị, tổ chức thuộc NHNN.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 8.9, C46 đã khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định của C46.

Theo Bộ Công an, C46 đã tống đạt các quyết định đối với bị can Đặng Thanh Bình, đồng thời điều tra, mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.