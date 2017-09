Ùn xe khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 1.9, nhiều tuyến đường cửa ngõ ở TP.HCM xảy ra ùn ứ khi lượng người rời thành phố để về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 đông.

Tại khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Càng về chiều tối lượng người đổ về đây càng đông khiến giao thông tê liệt. Các phương tiện chỉ nhích từng chút một trên đường.

“Được nghỉ Tết độc lập nên tôi tranh thủ về quê Phú Yên để thăm bố mẹ. Tuy nhiên, giờ mắc kẹt cứng giữa dòng phương tiện nên mệt lả cả người. Lo sợ kẹt xe tôi đi sớm hơn giờ xe khởi hành 1 tiếng những vẫn sợ trễ chuyến xe”, anh Nam Phong nói.

Hành khách đông nghẹt bên trong bến xe miền Đông

Tại Bến xe Miền Đông, khu vực tự bán vé có nhu cầu người mua lớn hơn so với các quầy bán vé ủy thác (vé do các doanh nghiệp ủy thác cho bến xe bán vé). Lý do là nhiều người lựa chọn đi xe thương hiệu của một số hãng như Phương Trang, Cúc Tùng, Quang Hạnh..., trên một số chặng ngắn như về Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu...

Đại diện bến xe miền Đông cho biết dịp lễ được nghỉ 3 ngày nên hành khách tập trung chủ yếu mua vé đi những chặng ngắn hoặc đến các địa điểm du lịch. Dù vây, ước tính lượng khách qua bến xe này trong dịp lễ năm nay cũng tăng khoảng 2%, với số lượng xe xe xuất bến cũng tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

16h, khu vực bến xe miền Tây (quận Bình Tân) lượng người đổ về đây cũng rất đông. Các hãng xe thương hiệu được hành khách chen chúc nhau để mua vé.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Phòng Điều hành Bến xe Miền Tây, ước tính trong ngày 1-9 có khoảng 54.000 - 55.000 lượt khách thông qua bến. Tuy nhiên, thời gian cao điểm hành khách đến bến mua vé sẽ tập trung vào ngày mai (2-9) nên bến xe này đã lên kế hoạch cụ thể và sẵn sàng huy động xe buýt tăng cường, giải tỏa.

Trong khi đó, trên Quốc lộ 1 hướng về các tỉnh miền Tây, hàng ngàn người chọn phương tiện xe máy để di chuyển. Tại các giao lộ đều có lực lượng CSGT chốt trực nhưng ùn tắc vẫn xảy ra.

Tại bến phà Cát Lái (quận 2), ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong - đơn vị quản lý bến phà, cho biết vào lúc 15 giờ ngày 1-9, lượng phượng tiện qua phà khá đông nhưng tình hình vẫn diễn ra ổn đinh, chưa phải sử dụng phà dự phòng.

Theo ông Tuấn, cao điểm phục vụ lễ vào ngày mai (2-9), dự kiến có từ 95.000 – 100.000 lượt khách qua phà.

Tại khu vực các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất cũng xảy ra ùn ứ do lượng người đổ về sân bay để về quê. Trong đó ùn tắc nặng nhất là đường Trần Quốc Hoàn kéo dài đến đường Cộng Hòa hàng trăm ô tô, xe máy xếp hàng nối đuôi nhau.

Tại ga Sài Gòn, nhiều người cũng tranh thủ rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ

Ô tô xếp hàng, nối đuôi nhau khu vực đường Trần Quốc Hoàn (quận Tân Bình)