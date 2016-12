Người đàn ông khóc vì bị "bỏ rơi" ở Bến xe Mỹ Đình

Sáng 30-12, hàng loạt xe khách tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đã bỏ chuyến, từ chối vận chuyển hành khách để phản đối kế hoạch điều chuyển tuyến của Sở GTVT TP Hà Nội. Theo các nhà xe, việc điều chuyển này là quá đột ngột, không có quy hoạch và lộ trình nên khiến công việc kinh doanh của họ bị xáo trộn,…

Chưa bàn việc các nhà xe bỏ chuyển là đúng hay sai, kế hoạch điều chuyển tuyến của Sở GTVT hợp lý hay không nhưng cái nhìn thấy rõ nhất, đó là hàng trăm hành khách đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ việc này.

Do là dịp cuối tuần và tết dương lịch, lượng người đổ ra Bến xe Mỹ Đình để về quê đông hơn nhiều so với ngày thường. Trong đó, số hành khách có nhu cầu về Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa,… không hề nhỏ. Việc bị từ chối cho lên xe đã khiến dự tính của nhiều người bị xáo trộn, thậm chí là bất thành.

Mộ người khách mệt mỏi khi phải chờ gần ba tiếng đồng hồ mới có xe buýt xuống bến Giáp Bát.

Mệt mỏi vì chờ xe, một người khách (quê Thái Bình) cho biết ông đã chờ ở bến xe Mỹ Đình gần ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có xe để về quê. Ông lên tỉnh Yên Bái làm thuê, tranh thủ dịp tết dương lịch muốn về thăm vợ con, thế nhưng khi xuống tới Mỹ Đình thì không thể bắt xe về.

“Thông thường, tôi đi từ Yên Bái về Mỹ Đình, sau đó tiếp tục bắt xe về Thái Bình. Nhưng hôm nay họ đều từ chối cho tôi lên xe, đã chờ gần ba tiếng rồi. Bây giờ phải đi xe buýt xuống Giáp Bát, không biết bao giờ tôi mới được về nhà” - ông bức xúc chia sẻ.

Éo le hơn là trường hợp của anh Đông (quê Nghệ An), anh đã mất gần một ngày nhưng không bắt được xe về quê. Anh Đông làm công nhân cho một công trường tại khu vực Nam Thăng Long (Hà Nội). Trung bình, 2-3 tháng anh mới quê một lần.

Dịp này, do được nghỉ tết dương lịch, anh quyết định về thăm gia đình. 7 giờ sáng, anh có mặt tại Bến xe Mỹ Đình, thế nhưng, không xe nào cho anh lên, thậm chí lên rồi cũng bị đuổi xuống.

Anh Đông cho biết đã mất gần 12 tiếng đồng hồ những vẫn chưa bắt được xe để về quê thăm gia đình

“Tôi không hiểu vì sao bị đuổi, mãi về sau nghe người ta truyền tai nhau thì mới biết. Chỉ ở Mỹ Đình mới có xe về huyện nhà tôi (huyện Con Cuông - PV), nếu xuống Giáp Bát, tôi bắt xe về Vinh, sau đó lại phải bắt thêm một xe khác đi thêm hàng trăm kilomet mới về được nhà. Tưởng tết được về với vợ con, ai dè mất cả ngày mà bây giờ vẫn đứng đây” - người đàn ông này vừa nói, mắt anh vừa đỏ hoe.

Đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp là “nạn nhân” của việc bỏ chuyến từ các nhà xe. Dù chúng tôi không thể ghi nhận hết câu chuyện của toàn bộ hàng trăm hành khách, nhưng chắc chắn rằng đây là một trong những lần về quê vất vả nhất của họ.

Bến xe Mỹ Đình đã bố trí xe buýt miễn phí để trung chuyển khách từ Mỹ Đình sang Giáp Bát hoặc Nước Ngầm

Một em nhỏ cùng cha trên chuyến xe buýt xuống Giáp Bát để về quê

Do lượng hành khách bị "bỏ rơi" rất đông, mỗi chuyến buýt đều chật kín chỗ ngồi và cả đứng

Việc bỏ chuyến của các nhà xe khiến dự tính của nhiều người bị xáo trộn.