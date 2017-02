Nghệ An: Sẽ dâng bánh chưng nhỏ để tri ân bà Hoàng Thị Loan

Những năm kế tiếp, Hiệp hội Du lịch Nghệ An sẽ làm bánh chưng nhỏ hơn để tri ân bà Hoàng Thị Loan.

Cặp bánh chưng “khổng lồ” được dâng lên tri ân bà Hoàng Thị Loan.

Ngày 5/2, ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An, chia sẻ với báo chí: Sau nhiều năm làm cặp bánh chưng nặng 700 kg, để dâng lên tri ân bà Hoàng Thị Loan, đơn vị đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều… Để ý nghĩa hơn sang năm 2018, sẽ cải tiến cặp bánh chưng nhỏ lại cho ý nghĩa hơn. Nó có thể là gói các cặp bánh chưng nhỏ như bình thường…đem lên dâng cúng và phát cho người dân mỗi người một cái, như vậy nó có ý nghĩa hơn.

Theo Hiệp hội Du lịch Nghệ An, cặp bánh chưng nặng 700 kg vừa qua là do các đơn vị trong Hiệp hội Du lịch Nghệ An làm, không lấy ngân sách tỉnh và nhà nước. Chi phí làm ra cặp bánh chưng chỉ là 20 triệu đồng, với 1.000 lá dong, 600 kg nếp và 100 kg đỗ xanh, thịt, hành.

Được biết, năm tới Hiệp hội cũng sẽ dâng bánh nhưng dâng theo hình thức nào thì Hiệp hội sẽ bàn lại. Mục đích vừa tri ân bà Hoàng Thị Loan, vừa phù hợp với văn hóa, lại có thể kích cầu du lịch và được nhân dân hưởng ứng, đồng tình.

Trước đó, vào ngày 2/2 (mùng 6 Tết Đinh Dậu), tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan nằm trên núi Đại Huệ, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An đã diễn ra lễ dâng cặp bánh chưng có tổng trọng lượng khoảng 700 kg. Được làm gói từ 1.000 lá dong, 600 kg nếp và 100 kg đỗ xanh, thịt, hành với chi phí hết khoảng hơn 20 triệu đồng, mỗi bánh khoảng 10 triệu đồng.

Sau buổi lễ, có nhiều ý kiến đồng thuận và trái chiều vì cho rằng dâng bánh “khủng” lãng phí, trong khi tỉnh nhà phải xin gạo cứu đói.