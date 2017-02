Nam Định: Hơn 1.000 người bảo vệ lễ khai ấn đền Trần

Du khách về dự lễ khai ấn đền Trần năm 2016.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho hay, đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, bảo vệ trên địa bàn tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại lễ hội Đền Trần năm 2017.

Ông Cao Xuân Hoạt, Trưởng ban Quản lý Di tích đền Trần cho biết thêm, năm nay lễ hội đền Trần được tổ chức từ ngày 7-12/2 (tức 11-16 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Lễ khai ấn sẽ diễn ra vào đêm 14 tháng Giêng.

Lễ phát ấn sẽ bắt đầu từ lúc 5h ngày 15 tháng Giêng tại khu vực nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày và đền Trùng Hoa. Số lượng ấn phát ra không giới hạn.

“Năm nay Ban tổ chức sẽ phát ấn cho nhân dân, du khách sớm hơn 30 phút so với mọi năm. Việc làm này tạo điều kiện cho những người ở xa về dự lễ có thể nhận ấn sớm, hạn chế tình trạng quá tải tại các điểm phát ấn”, ông Hoạt nói.

Theo ông Hoạt, năm nay ban tổ chức lập đội liên ngành liên tục rà soát và đưa người ăn xin về trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc.

Về giá vé gửi xe, các hộ kinh doanh phải đăng ký với ban tổ chức và cam kết thu đúng giá quy định. Trường hợp, nhận được phản ánh du khách bị “chặt chém”, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

“Chúng tôi sẽ bố trí lập hàng rào xa kiệu rước ấn để tránh tình trạng du khách, người dân chen lấn ném tiền lẻ vào kiệu. Bên cạnh đó, để tránh việc tranh cướp lộc, ngay sau phần lễ kết thúc, đồ lễ cũng sẽ được thu dọn”, ông Hoạt thông tin thêm.