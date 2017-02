Mưa đá phủ trắng đỉnh Fasipan

Mưa đá phủ trắng trên đỉnh Fansipan. Ảnh Lưu Minh Hải.

Trao đổi với PV, ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, khoảng 16 giờ 15 phút chiều nay (3/2), một cơn mưa đá bất ngờ đổ xuống khu vực đỉnh núi Fansipan khiến nhiều người thích thú.

“Cơn mưa kéo dài khoảng 20 phút và rơi rải rác ở nhiều nơi từ độ cao 3.000m trở lên trên đỉnh Fansipan. Đó không phải là băng tuyết mà là do mưa đá rơi dày, khi rơi xuống mặt đất thì liên kết lại với nhau như băng giá”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, nguyên nhân của hiện tượng mưa đá bất ngờ này là do vùng hội tụ gió trên cao từ phía Thượng Lào di chuyển về phía nước ta gây mưa cho các tỉnh Tây Bắc Bộ và một phần Đông Bắc Bộ.

Hạt đá có đường kính khoảng 1-2cm và rơi khá dày. Ở Điện Biên, chiều nay cũng có hiện tượng mưa đá. Ông Hải cho biết, hiện tượng mưa đá này không có gì đặc biệt bởi trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4, ở khu vực Tây Bắc vẫn có hiện tượng này xảy ra.

Ông Hải cho biết thêm, cơn mưa hôm nay giống như “cơn mưa vàng” đối với cây trồng ở các tỉnh vùng Tây Bắc bởi khu vực này thời gian qua ít mưa.

Nhiệt độ ở Sa Pa hiện khoảng 10 độ C, trên đỉnh Fasipan là khoảng 1-2 độ C vì cứ lên cao 100m nhiệt độ lại giảm 0,6 độ C.