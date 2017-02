Một xã có tới 20 trẻ em bị suy thận, 2 em đã tử vong

Chiều 21-2, ông Lương Lê Tiến, Chủ tịch UBND xã Hạnh Dịch, cho biết: "Hiện Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn công tác về xã Hạnh Dịch lấy mẫu xét nghiệm, điều tra làm rõ trên địa bàn xã này có nhiều trẻ em bị suy thận, có hai em đã tử vong".

Trong số 20 em được xác định bị viêm cầu thận, có 17 em đang là học sinh Trường THCS bán trú xã Hạnh Dịch và ba em là học sinh Trường Tiểu học xã Hạnh Dịch.

Hạnh Dịch là xã vùng biên, nằm cách trung tâm huyện Quế Phong gần 30 km, cách TP Vinh (Nghệ An) khoảng 250 km

Hai em đã tử vong gồm em Lô Văn Hiếu (12 tuổi, ở bản Chăm Pụt, xã Hạnh Dịch, học lớp 7) và em Lô Văn Tuấn (tám tuổi, học lớp 2B, trú xã Hạnh Dịch). Em Hiếu phát bệnh suy thận cấp và được đưa đến BV Đa khoa huyện Quế Phong 2-12-2016. Do bị suy thận quá nặng, em Hiếu được chuyển lên BV Sản - Nhi Nghệ An.

Tuy nhiên, tiên lượng không qua khỏi, nên gia đình đã phải gạt nước mắt xin đưa em Hiếu trở về nhìn bản làng, gia đình, nhà trường lần cuối. Ngày 10-12-2016, em Hiếu tử vong tại nhà.

Bố, mẹ em Tuấn phát hiện em bị phù tiểu, nước tiểu sẫm màu có dấu hiệu suy thận cấp nên đã đưa em ra BV Đa khoa huyện Quế Phong vào ngày 3-1. Ngay sau đó, em Tuấn được chuyển lên BV Sản-Nhi Nghệ An rồi ngày 5-1, chuyển em ra BV Nhi Trung ương cấp cứu, điều trị. Ngày áp Tết 2017 vừa qua, gia đình xin đưa em Tuấn về nhà ăn Tết, gặp gỡ người thân rồi em tử vong tại nhà ngày 20-2.

Trước tình hình trên, sáng 20-2, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn công tác gồm Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Nghệ An, BV Sản-Nhi Nghệ An, Chi cục ATVSTP Nghệ An, Trung tâm Y tế huyện và BV Đa khoa huyện Quế Phong về xã Hạnh Dịch để làm rõ. Tại đây, đoàn công tác đã ghi nhận thực tế, lấy ý kiến những người liên quan, lấy mẫu để xét nghiệm.

Đến 21-1, Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã chuẩn đoán: Các bệnh nhân trẻ em ở xã Hạnh Dịch bị viêm cầu thận cấp nghi nhiều do liên cầu khuẩn beta tan huyết nhóm A. Sở Y tế tỉnh Nghệ An cũng sẽ mời Bộ Y tế vào cuộc làm rõ nguyên nhân và có biện pháp ngăn ngừa, chữa trị cho các em.

