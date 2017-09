Một nữ giáo viên nghi uống thuốc tự tử

Sáng nay 9-9, Bệnh viện Việt Tiệp (TP Hải Phòng) cho biết sau khi được đã tiến hành rửa dạ dày, bà Trần Thị Th. (SN 1976, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng; là giáo viên) đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bệnh nhân bị suy thận nặng, có khả năng do ngộ độc thuốc.

Bà Trần Thị Th. đang được điều trị tại bệnh viện

Trao đổi với phóng viên, bà Kh., mẹ đẻ của bà Th., cho hay khoảng 13 giờ 30 ngày 8-9, bà Thuận (hàng xóm của gia đình bà Th.) đã phát hiện bà Th. nằm ngất lịm, vô cảm, tay chân mềm nhũn. Cùng với đó, người hàng xóm còn phát hiện bên cạnh bà Th. là bức thư tuyệt mệnh gửi cho các con và người thân.

Đoán bà Th. đã uống thuốc ngủ tự tử, bà Thuận hô hoán mọi người đưa bà Th. khẩn trương đến Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu. Rất may, do phát hiện sớm, kịp thời đưa đến bệnh viện rửa dạ dày nên bà Th. đã qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ Bệnh Việt Tiệp cho biết vẫn đang chờ kết quả một số xét nghiệm và tiếp tục theo dõi chuyển biến tình trạng sức khỏe của bà Th. trong những ngày tới vì hiện chưa có đầy đủ thông tin về loại thuốc, thời gian mà bà Th. sử dụng.

Được biết, chồng bà Th. làm việc trong cơ quan nhà nước, thường xuyên công tác xa nhà. Ở nhà chỉ có một mình bà Th. với 3 đứa con nhỏ, trong đó cháu bé nhất năm nay mới vào lớp 1.