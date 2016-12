Miền Trung sắp mưa to do không khí lạnh tăng cường

Trung Bộ khả năng mưa lớn do không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều nay (22/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế từ chiều và tối nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 26/12, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đón nhận một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường. Nhiệt độ dự kiến sẽ giảm sâu, trời rét.

Trung tâm Dự báo KTTV trung ương cảnh báo, hiện nay ở khu vực phía Đông Philippines đang xuất hiện một cơn bão có tên quốc tế là Nock-ten. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-30km/h, đang có xu hướng manh dần lên và hướng về phía biển Đông.

Dự báo, đến ngày 26/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão Nock-ten sẽ gây thời tiết xấu trên biển Đông.

Từ ngày 27-31/12, ở các tỉnh Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt. Trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ.

Hiện diễn biến của bão Nock-ten và mưa lớn ở Trung Bộ vẫn diễn biến khá phức tạp. Trung tâm Dự báo KTTV đề nghị người dân cần liên tục được cập nhật và theo dõi chặt chẽ tcác bản tin dự báo tiếp theo để có phương án ứng phó.