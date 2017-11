Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, lúc 20 giờ tối qua (19-11) Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đã ban hành công điện đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện các nội dung cụ thể để ứng phó.

Thủy điện Sông Tranh 2 đang xả lũ xuống hạ du

Trong đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các xã có đường cao tốc đi qua, đặc biệt là tình trạng sạt lở đất có thể xảy ra tại các huyện miền núi như: Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Nông Sơn, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước...; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cấp thiết thực hiện sơ tán, di dời nhân dân đến nơi an toàn khi có các tình huống xấu xảy ra.

Tổ chức cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm (sạt lở đất, ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét) để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh; Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước tổ chức trực ban, quan trắc đập để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra (đặc biệt là các hồ chứa nước có tràn xả sâu Phú Ninh, Việt An, Vĩnh Trinh, Trung Lộc và các hồ đã tích đầy nước)...

Clip: Cảnh thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, theo dự báo từ ngày 19 đến 25-11, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trên sông Vu Gia ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động III, trên sông Thu Bồn ở mức báo động II đến báo động III, trên sông Tam Kỳ ở mức báo động II đến báo động III.

Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua buộc các thủy điện trên địa bàn Quảng Nam phải xả lũ xuống hạ du. Theo số liệu lúc 9 giờ sáng 20-11, có 4 thủy điện ở tỉnh Quảng Nam đang xả lũ xuống sông Vu Gia và Thu Bồn. Cụ thể, thủy điện A Vương xả với lưu lượng 137 m3/s; Thủy điện Đắk Mi 4 xả với lưu lượng 127 m3/s; thủy điện Sông Bung 4 xả gần 260 m3/s, thủy điện Sông Tranh 2 xả với lưu lượng hơn 290 m3/s.

Người dân tỉnh Quảng Nam sắp hứng chịu thêm một đợt lũ lớn

Theo ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, do mưa lớn kết hợp với thủy điện xả lũ, đến sáng 20-11, một số vùng thấp trũng ở huyện đã bị ngập cục bộ, tuyến đường đi từ trung tâm huyện Đại Lộc qua các xã như Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn đã bị chia cắt.

Ông Lê Ngọc Trung, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cũng cho biết do mưa lớn những ngày qua cộng với thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ nên các vùng thấp trũng ở địa phương đã bị ngập, hiện có 4 xã đã bị nước lũ chia cắt với trung tâm huyện.

Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 12 vừa qua, tỉnh Quảng Nam đã chịu thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê của tỉnh Quảng Nam, tỉnh này có 36 người chết, 1 người mất tích, thiệt hại kinh tế khoảng 1.500 tỉ đồng. Người dân địa phương chưa kịp khắc phục hậu quả, nhiều người vẫn phải sống cảnh màn trời chiếu đất thì nay lại phải đối phó với đợt lũ mới.

Trong khi đó, tại tỉnh Thừa Thiên- Huế do mưa lớn trong những ngày qua nên tại tỉnh này đã xảy ra ngập lụt ở nhiều vùng như huyện Quảng Điền, Hương Trà, Hương Trà, nhiều tuyến đường bị ngập sâu khoảng 0,5 m, nhà dân một số vùng đã bị nước tràn vào.

Sáng nay (20-11), sông Hương tại Kim Long mực nước là 2,09 m, trên báo động II là 0,09m; sông Bồ tại Phú Ốc: +3,79 m, trên báo động II là 0,79m. Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, mực nước trên 2 con sông này sẽ xuống chậm trong chiều và tối nay.

Hiện nay 100% công trình hồ chứa nước thủy lợi đều đảm bảo an toàn. Các hồ chứa nước đã mở toàn bộ cửa van, nếu mưa đến sẽ qua tràn tự do.

Ba hồ chứa lớn nhất tại tỉnh này đang thực hiện điều tiết lũ cho hạ du. Trong đó hồ Tả Trạch lưu lượng đến hồ 527 m3/s, lưu lượng về hạ du 80m3/s(bao gồm lưu lượng phát điện và lưu lượng qua cống xả sâu). Thủy điện Hương Điền lưu lượng đến hồ 1271m3/s, lưu lượng về hạ du 1271m3/s. Tính đến thời điểm báo cáo, lưu lượng về hồ lớn nhất là 5552m3/s lúc 22 giờ ngày 19/11, lưu lượng về hạ du lớn nhất là 1994m3/s lúc 03 giờ ngày 20/11.Thủy điện Bình Điền: +83,622m (MNDBT: +85m), lưu lượng đến hồ 536m3/s, lưu lượng về hạ du 924 m3/s. Tính đến thời điểm báo cáo, lưu lượng về hồ lớn nhất là 3346m3/s lúc 22 giờ ngày 19/11, lưu lượng về hạ du lớn nhất 1809m3/s lúc 22 giờ ngày 19/11.

Hiện nay, các hồ đang vận hành điều tiết theo lệnh vận hành của Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Nhằm đảm bảo an toàn, ngành giáo dục tỉnh này đã yêu cầu một số trường học ở các vùng ngập lụt, thấp trũng nghỉ học.

Ngập lụt sáng nay (20-11) tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền