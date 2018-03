Miền Bắc xuất hiện nắng nóng cục bộ 36 độ C

Chủ Nhật, ngày 04/03/2018 07:55 AM (GMT+7)

Thời sự Sự kiện:

Hôm nay vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông các tỉnh miền Bắc trời chuyển nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày tục duy trì ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ 28-31 độ C, khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ từ 31-33 độ C, riêng khu Tây Bắc một số nơi có nhiệt độ cao 34-36 độ C và xuất hiện nắng nóng cục bộ.