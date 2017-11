Miền Bắc sắp rét đậm, áp thấp nhiệt đới uy hiếp Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, hôm nay (16/11), một đợt không khí lạnh ở phía bắc đang tràn xuống nước ta. Khoảng chiều và đêm 18/11, sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Không khí lạnh gây mưa diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 19/11, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Hà Nội từ chiều và đêm 18/11 có mưa; từ ngày 19/11 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 15-17 độ C.

Khoảng ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục có mưa diện rộng; trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cũng cho hay, tối nay (16/11), vùng áp thấp trên khu vực phía Nam Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 650km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 17/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông đảo Pa-la-oan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Cảnh báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/h, tiếp tục mạnh lên và có khả năng đi vào Biển Đông trong chiều tối và đêm ngày 17/11.