Đón không khí lạnh cường độ mạnh, miền Bắc sắp giảm tới 10 độ C. Ảnh minh họa Việt Linh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (15/11), một đợt không khí lạnh cường độ yếu đã ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Không khí lạnh làm trời giảm nắng, nhiệt độ giảm 1-2 độ so với ngày hôm qua, phổ biến 28-29 độ C.

Trong hai ngày tới, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, miền Bắc duy trì kiểu thời tiết sáng sương mù, ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất 29-30 độ C.

Đến ngày 18/11, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa dông, nhiệt độ giảm còn khoảng 15-23 độ, Hà Nội 17-20 độ C. Riêng vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang có thể rét dưới 10 độ, cao nhất ngày dưới 19 độ C. Đỉnh núi Fansipan trong ngày 20-21/11 có thể xuất hiện băng giá.

Miền Trung đang chịu tác động của gió đông ẩm, từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận còn mưa, trong đêm nay tiếp tục có điểm mưa to. Từ ngày mai, gió đông suy yếu, mưa giảm nhanh và đến chiều mai thì gần như hết hẳn.

Tuy nhiên, từ ngày 19/11 trở đi, do tác động của gió mùa đông bắc mạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh nhiệt độ giảm 6-8 độ C, tại TP Vinh còn khoảng 18-22 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến hết tuần duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa giông, nhưng lượng mưa không quá lớn. Nhiệt độ ban ngày ở Tây Nguyên trong khoảng 20-31 độ, còn Nam Bộ 25-32 độ C.