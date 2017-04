Các tỉnh miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cuối cùng của tháng 4 (ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong ngày hôm nay (25/4), thời tiết khắp miền Bắc khá mát mẻ và dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức 27-28 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ phổ biến 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; về đêm se lạnh 20-23 độ.

Tuy nhiên, hiện đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống nước ta. Dự báo trong ngày mai (26/4), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ dự báo giảm khoảng 3-5 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông; từ chiều 27/4 ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều và đêm 27/04, các tỉnh vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 20-22 độ C, vùng núi 17-20 độ C.

Ông Đinh Hữu Dương – Phòng Dự báo Đài KTTV đồng bằng Bắc Bộ cho biết: “Nhiều khả năng đây sẽ là đợt không khí lạnh cuối cùng của tháng 4".

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối và đêm mai (26/4) có mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Từ chiều và đêm 27/4 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.

Từ ngày 27/4, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trung tâm đưa ra cảnh báo, trong chiều và tối ngày 27/4 và 28/4 ở các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.