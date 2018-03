Miền Bắc mưa dông, miền Nam nóng như chảo lửa dịp đầu tuần

Thứ Hai, ngày 26/03/2018 08:55 AM (GMT+7)

Tin ngắn Sự kiện:

Đầu tuần, các tỉnh miền Bắc sẽ chuyển mưa dông, trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng gay gắt lên đến 36-37 độ C.

Miền Bắc nhiều nơi có mưa hôm nay, trong cơn mưa đề phòng dông lốc, sấm sét và mưa đá. (ảnh minh họa: Hồng Phú).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/3), miền Bắc sẽ chuyển mưa dông. Các tỉnh vùng núi sẽ có mưa rào kèm dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông Bắc Bộ sẽ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay khoảng 24-25 độ C, trời se lạnh.

Các tỉnh Tây Bắc ban ngày ở mức 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc vẫn ấm trên 27 độ. Về đêm, toàn miền rét 17-20 độ, riêng vùng núi cao rét dưới 16 độ.

Mưa sẽ còn duy trì ở miền Bắc đến hết ngày mai, từ 28/3, trời chuyển nắng gián đoạn.

Các tỉnh từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế sáng sớm nay có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng ấm áp 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C, về đêm trời se lạnh 19-22 độ.

Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận nắng ráo cả ngày, tuy nhiên không quá nóng khi nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức 28-32 độ C, ban đêm trời mát mẻ 22-25 độ.

Tại Tây Nguyên hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 29-32 độ C, đêm giảm nhiệt nhanh về mức 16-19 độ C.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng mạnh, trong đó nhiệt độ các tỉnh phía đông Nam Bộ hôm nay tăng lên mức 36-37 độ C, khu vực Tây Nam Bộ dịu hơn 1-2 độ C, TP.HCM cao nhất 36 độ, về đêm trời mát mẻ còn 23-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 26-28/3, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung trong khoảng chiều tối và đêm, riêng ngày 28 nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Đề phòng khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 29/3-1/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc trong ngày 31/3 và ngày 1/4, chiều tối và đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 2-4/4, mây thay đổi, ngày nắng, phổ biến không mưa. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 26-28/3, nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù rải rác, mưa tập trung nhiều hơn ở vùng núi. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 29/3 đến ngày 1/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 2-4/4, mây thay đổi, mưa vài nơi ở vùng núi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 26-31/3 đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 1-4/4, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Các ỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 26/3, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Từ ngày 27/3 đến ngày 4/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Tây Nguyên: Từ ngày 26/3-4/4, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, riêng ngày 30/03 nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nam Bộ: Từ ngày 26-28/3 và ngày 3-4/4, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Ngày 29/3 đến ngày 2/4, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 30 và ngày 31/03 có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội: Ngày 26/3, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 27-28/3, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung nhiều hơn trong ngày 28. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 29/3 đến ngày 4/4, mây thay đổi, mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.