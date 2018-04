Mang đèn pin phát tia lửa điện lên máy bay để… tự vệ

Một nam hành khách vừa bị phát hiện mang đèn pin phát tia lửa điện trong hành lý xách tay đi máy bay.

Sự việc xảy ra mới đây tại CHK quốc tế Nội Bài. Cụ thể, tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu nhà ga T1, nhân viên an ninh phát triện bên trong hành lý xách tay của hành khách Chau Sêng, làm thủ tục kiểm tra an ninh chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM một chiếc đèn pin màu đen có chức năng phát tia lửa điện.

Hành khách Chau Sêng không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến chiếc đèn pin. An ninh hàng không Nội Bài đã phối hợp với đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines lập biên bản từ chối hoàn thành thủ tục an ninh cho nam hành khách sinh năm 1991, quê An Giang, đồng thời bàn giao vụ việc, người, tang vật cho Đồn Công an sân bay Nội Bài xử lý theo quy định.

Nam hành khách này sau đó đã khai nhận mua đèn pin trên tại Lào Cai với mục đích tự vệ, đồng thời khẳng định không hề biết công cụ này bị cấm mang theo khi đi máy bay.

“Tôi nhận thấy việc làm trên là sai quy định của pháp luật và xin tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng, đồng thời cam kết không tái phạm”, Chau Sêng nói.

Theo Cục Hàng không VN, vì lý do an ninh hàng không, các loại vũ khí hoặc dụng cụ được thiết kế để gây thương tích hoặc uy hiếp tính mạng con người hoặc các vật bị nhầm lẫn là vũ khí sẽ không được phép mang theo người, hành lý xách tay lên máy bay. Có thể kể đến các loại súng hơi, súng ngắn, súng trường, súng bắn đạn bi, đạn sơn, đạn cao su; súng bắn pháo sáng, súng cao su… Các loại dao găm, kiếm, gươm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu… Các vật dụng, đồ chơi giống vũ khí thật.

Bên cạnh đó, các dụng cụ/thiết bị được thiết kế để gây choáng/ngất hoặc làm bất động đối tượng, các vật sắc nhọn có thể sử dụng gây thương tích nghiêm trọng như: Dao, rìu, dao lam, dao rọc giấy, kéo, chân đế máy ảnh, camera, gậy, cán ô có đầu nhọn bịt kim loại… hoặc các dụng cụ lao động có thể gây thương tích nghiêm trọng đe dọa an toàn tàu bay như xà beng, cuốc thuổng, các loại búa, cờ lê, mỏ lết, kìm… cũng nằm trong danh mục cấm.

Đặc biệt, một số loại dụng cụ thể thao như: Gậy đánh bóng chày, gậy đánh golf, gậy chơi bi-a, trượt tuyết, dùi cui cao su… cũng không được mang theo người và hành lý xách tay.

Ngoài ra, trong danh mục cấm của Cục Hàng không VN ban hành còn có các vật, chất cháy, nổ có thể sử dụng để gây thương tích nghiêm trọng, đe doạ an toàn tàu bay như các loại đạn, kíp nổ, dây cháy chậm, pháo nổ, pháo hoa, pháo sáng, xăng dầu, nhiên liệu nạp cho bật lửa, diêm không an toàn, vật có chứa ôxy lỏng…