Ly kỳ những phi vụ giải cứu “cậu nhỏ”

Tự tìm tòi và học hỏi, trong vòng 25 năm vị bác sĩ đã nối thành công 38 cậu nhỏ bị cắt đứt lìa vì ghen tuông, mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Bác sĩ CK II Dương Quang Vũ hiện công tác tại Khoa Tiết niệu - Bệnh viện Chợ Rẫy đã mày mò và học hỏi thêm phương pháp nối “cậu nhỏ” bị đứt lìa. Những kinh nghiệm tích lũy được, bác sĩ Vũ đã truyền lại cho nhiều đồng nghiệp. Trong số những quý ông được chuyển đến, có nhiều ca rất khó đỡ mà anh không thể nào quên.

Giữ của quý làm kỷ niệm

Cô X. và anh Y. yêu nhau thắm thiết từ thời còn là sinh viên một trường đại học danh tiếng tại TP HCM. Gia đình cô X. xem Y. như con ruột và anh thường đến nhà người yêu chơi.

Cả hai hứa hẹn sau khi ra trường sẽ nên nghĩa phu thê. Tuy nhiên, sau khi ra trường anh Y. về phố núi Buôn Mê Thuột làm việc rồi cưới vợ, sinh con.

Thời gian trôi qua, sự nghiệp của anh phát đạt, anh làm giám đốc một công ty có tiếng. Trong một lần xuống TP HCM công tác anh điện thoại rủ người yêu cũ đi ăn uống rồi về khách sạn.

Sau khi mây mưa xong, cô X. đã cắt đứt “cậu nhỏ” người yêu cũ rồi nhanh chân rời khỏi khách sạn. Khổ chủ đau đớn, hoảng loạn nhờ chở đi cấp cứu.

Đến bệnh viện, các bác sĩ hỏi phần đứt rời thì tài xế lại quay ngược về khách sạn tìm. Tuy nhiên, không tìm thấy “cậu nhỏ” còn điện thoại cô X. cũng không liên lạc được.

Sau này cô X. cho biết cô giữ lại “cậu nhỏ” của người tình để làm kỷ niệm. Anh Y. sợ lùm xùm, bà con xóm làng bàn ra tán vào nên cũng im lặng, không báo công an.

Vợ anh sau khi biết chuyện đã tức tốc đón xe xuống TP HCM nuôi chồng. Mặc dù rất giận, rất hờn nhưng sự việc đã rồi nên cô vợ cũng “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Sau khi điều trị vết thương, anh Y. đã ra Hà Nội tạo hình dương vật giả để không mặc cảm, tự ti.

Nối thành công "cậu nhỏ" trong 1 vụ đánh ghen ly kỳ

“Xử” tình địch trước ngày cưới

Cô A. (quê Tây Ninh) sau một thời gian yêu nhau đã dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Từ lần gặp mặt đầu tiên, cha mẹ cô đã không thích chàng rể tương lai vì nhìn có vẻ ăn chơi.

Chiều theo ý cha, làm vừa lòng mẹ, cô A. đã nói lời chia tay người yêu. Sau đó, cô dẫn người yêu mới hiền lành, chất phát và lo làm ăn về ra mắt.

Gia đình cô cảm thấy ưng bụng nên bật đèn xanh cho hai bên nên nghĩa vợ chồng. Mặc dù đã chia tay nhưng anh người yêu cũ vẫn hay lui tới nhà cô A. chơi, càng tới anh ta lại càng ghen vì thấy người yêu rất hạnh phúc bên chồng sắp cưới.

Thiệp đã được gởi đến quan viên hai họ, bạn bè xa gần ai cũng vui mừng cho tân lang và tân nương. Còn 10 ngày đám cưới diễn ra, người yêu cũ đã chặn đường chồng sắp cưới của cô A. đánh bất tỉnh rồi cắt rời “của quý” tình địch.

Người đi đường thấy nạn nhân bê bết máu đã đưa đi cấp cứu. Rất may sau 3 tháng được bác sĩ Dương Quang Vũ điều trị, sức khỏe của anh ta đã hồi phục. Đám cưới vẫn diễn ra sau đó và một năm sau vợ chồng cô A. có em bé.

Giật mình với kiểu ghen quái đảng

Theo bác sĩ Dương Quang Vũ, đa số các trường hợp quý ông bị tấn công là do ghen tuông mù quáng. Nhiều bà vợ, người tình vì quá yêu, quá ghen đã không kiềm chế bản thân và tấn công bạn tình.

Có quý ông làm nghề thổi kèn đám ma ở Tiền Giang đã cặp bồ với nhiều quý cô. Sau khi phát hiện chồng “mèo mã gà đồng”, người vợ đã rình cắt “của quý” chồng rồi đem ra sau vườn chôn.

Khi đến bệnh viện, bác sĩ hỏi thì người vợ tức tốc đón xe ôm về mang phần đứt lìa đến gặp bác sĩ. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã khử trùng, tách đất cát và nối thành công cho ông này.

Sự ghen tuông của những quý bà luôn là nỗi khiếp sợ của những quý ông hay tù ti tú tí với người khác. Nhà ông C. và bà D. cách nhau một con đường. Ông C. đã có vợ con đề huề, công việc ổn định, cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, mỗi khi vợ vắng nhà, ông C. thường sang nhà bà D. chơi.

Nghe hàng xóm bàn tán, vợ ông C. đã can ngăn, sang cảnh cáo bà D. không được qua lại với chồng bà. Bực tức, “ăn không được thì phá cho hôi”, một buổi chiều bà D. thủ sẵn cây kéo rồi hẹn ông sang chơi. Sau khi “mây mưa” lần cuối, bà đã dùng kéo cắt rời “cậu nhỏ” người tình rồi bung chạy. Sau khi điều trị thành công, mỗi lần đi ngang nhà bà D. ông C. không dám nhìn mà chạy qua thật nhanh vì ám ảnh.

Không may mắn như những quý ông khác, ông T. đã qua lại với khá nhiều quý bà. Bà vợ nhiều lần giận hờn, dọa sẽ xử đẹp nhưng ông vẫn “ngựa quen đường cũ”. Bó tay với chồng, vợ ông T. đã cắt đứt “cậu nhỏ” rồi bỏ lên thớt bằm trong sự giận dữ, cho chồng bỏ hẳn thói trăng hoa.

Ngoài những ca ghen tuông khó đỡ này, những năm qua Bệnh viện Chợ Rẫy còn tiếp nhận những trường hợp quý bà cắt rời “cậu nhỏ” rồi ném chó ăn, ném xuống lòng hồ, sông nước. Những trường hợp này chủ yếu sau đó tạo hình dương vật giả để nạn nhân không mang mặc cảm, khiếm khuyết cơ thể.