"Lục Vân Tiên" bị đâm sau khi cứu người: Người trong cuộc nói gì?

Anh Nguyễn Hải Sơn nằm điều trị tại bệnh viện

Sáng 15/2, sức khỏe của anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi) ở phố Trẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã dần bình phục, ăn được cháo. Anh Sơn là người trước đó đã đưa cô gái bị tai nạn giao thông ngay gần nhà mình đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó bị người quen của cô gái đâm bị thương.

Anh Sơn kể, khoảng 19h30 phút tối 11/2, anh sang nhà hàng xóm chơi thì thấy một xe taxi do một người đàn ông lái đã xảy ra va chạm với cô gái đi xe máy trên quốc lộ 38. Khi lại gần, anh Sơn thấy cô gái nằm sõng soài trên đường, chân bị thương, yếu sức. Kế đó, anh Sơn cùng với lái xe bắt xe taxi đưa cô gái đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thuận Thành.

Đến bệnh viện, lái xe taxi gây tai nạn có việc ra ngoài, còn anh Sơn ở lại phòng cấp cứu cùng cô gái.

“Lúc này, cô gái có gọi điện cho người thân nhưng giọng nói yếu ớt, nói không thành tiếng. Cô gái gặp nạn có nhờ tôi nghe máy báo tin cho người thân. Tôi nghe điện thoại và hỏi "đây có phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này không?" thì một người nam giới nghe máy bảo “phải”. Nghe vậy, tôi nói mình vừa giúp cô gái bị tai nạn vào khoa cấp cứu rồi. Bên kia hỏi cô gái có bị sao không”, tôi đáp “tôi làm sao biết được" rồi họ tắt máy”, anh Sơn nhớ lại.

Khoảng 5 phút sau, có 2-3 người đàn ông là người quen của cô gái gặp nạn đến bệnh viện. Một nam thanh niên tiến lại nói “ai là người vừa gọi điện cho tôi nói có người thân bị tai nạn”. Thấy vậy, anh Sơn liền đáp “tôi đây”.

“Sau đó, nam thanh niên đó quàng tay vào vai tôi rồi bất ngờ rút dao đâm phía sau lưng tôi 1 nhát. Tiếp đó, nhóm thanh niên còn tiếp tục dùng ghế đuổi đánh, đạp vào người tôi ”, anh Sơn nói.

Vết thương ở trên người anh Sơn

Khi bị tấn công, anh Sơn cố gắng kêu cứu và chạy ra cổng bệnh viện và rút điện thoại gọi cho anh trai đến cứu. Do bị mất nhiều máu, nên khi người nhà lên tới nơi, anh Sơn đã bất tỉnh. Ngay sau đó, các bác sĩ tại bệnh viện đã cấp cứu, điều trị cho anh Sơn.

Anh Sơn nói thêm: “Mình có tấm lòng tốt cứu người nhưng cuối cùng lại là người bị đâm. Tôi mong sao người rút dao đâm tôi sớm bị xử lý để tránh xảy ra những trường hợp tương tự”.

Cũng trong sáng 15/2, Công an huyện Thuận Thành đã xác định được người dùng dao đâm anh Sơn là Nguyễn Hữu K. (trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Công an đã triệu tập nam thanh niên trên lên cơ quan công an để làm việc nhưng hiện tại K. đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua điều tra, bước đầu Công an xác định, tối 11/2, tại quốc lộ 38 thuộc khu vực xã Trạm Lộ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), một chiếc taxi hiệu Phú Sơn khi chuyển hướng có va chạm với một xe máy đi cùng chiều do cô gái quê Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) điều khiển khiến cô này bị thương nhẹ.

Cô gái ngã ra đường bị xây xát đầu gối, không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, anh Sơn vừa đi tới cùng lái xe taxi đưa cô gái vào bệnh viện đa khoa huyện. Sau đó, nạn nhân đọc số điện thoại nhờ anh Sơn gọi cho người yêu hay người quen tới.

Có hai thanh niên là người quen của nạn nhân sau đó vào bệnh viện. Hai người này tưởng anh Sơn là lái xe taxi gây tai nạn nên hai bên có lời qua tiếng lại. Một thanh niên dùng dao bấm đâm 1 nhát vào sau lưng anh Sơn.