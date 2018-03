Lộ nhiều đối tượng giúp sức đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Tính đến ngày 16/3/2018, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó gồm 41 bị can bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 04 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 02 bị can tội rửa tiền và 01 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bắt tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 02 bị can, truy nã 08 bị can đang bỏ trốn.