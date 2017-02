Lập hàng rào sắt, siết chặt an ninh trước giờ khai ấn đền Trần

Trước giờ làm lễ khai ấn, các hàng rào sắt, các chốt an ninh được bố trí khắp các lối vào khu vực đền Trần.

Trưa 10/2, nhiều người dân, du khách đổ về đền Trần dự lễ khai ấn

Năm nay lễ hội đền Trần được tổ chức từ ngày 7-12/2 (tức 11-16 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Lễ khai ấn sẽ diễn ra vào đêm 14 tháng Giêng (tối thứ 6).

Ghi nhận của phóng viên, sáng 10/2, nhiều người dân, du khách đã đổ về đền Trần, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định dâng lễ, cầu tài lộc.

Xung quanh khu vực đền Trần an ninh đã được thắt chặt để đảm bảo trật tự cho lễ khai ấn và lễ phát ấn. Quanh khu vực cổng đền, nhiều hàng rào sắt cũng đã được dựng lên, chỉ để một lối đi chính vào cổng đền, để chuẩn bị cho công tác đảm bảo an ninh đêm khai ấn.

Lực lượng cảnh sát cơ động liên tục đi rà soát yêu cầu những người lái xe ôm đi ra khỏi khu vực trước cửa đền Thiên Trường và Chùa Tháp.

Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Nam Định, Trưởng Ban tổ chức lễ hội đền Trần năm 2017 cho biết, hơn 2.000 chiến sĩ công an, quân đội, bảo vệ dân phố được huy động đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ hội đền Trần.

Ban tổ chức lễ hội đã thành lập thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi ăn xin, tăng giá dịch vụ ăn uống, coi xe, đổi tiền lẻ…

“Năm nay, chúng tôi thành lập thêm một đoàn kiểm tra liên ngành chuyên để xử lý trường hợp ăn xin gây mất hình ảnh của lễ hội. Nếu phát hiện người ăn xin, lực lượng chức năng sẽ đưa về trung tâm bảo trợ của thành phố”, bà Oanh nói.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng bố trí 2 bãi gửi xe trước cửa đền Trần, với sức chứa 5.500 phương tiện. Giá gửi xe thu theo quy định của thành phố và có bảng niêm yết giá trước khu vực đền Trần.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định cho biết thêm, đơn vị huy động hơn 200 chiến sĩ cảnh sát giao thông tham gia phân luồng, đảm bảo giao thông trong đêm khai ấn.

“Tùy vào tình hình thực tế, chúng tôi sẽ phân luồng, hướng dẫn một số xe tải, xe container, xe khách không đi vào tuyến đường chính qua đền Trần để giảm thiểu ách tắc giao thông”, ông Dũng nói.

Hàng rào sắt được dựng ở xung quanh lối vào đền Trần

Quanh khu vực cổng đền, nhiều hàng rào sắt cũng đã được dựng lên, chỉ để một lối đi chính vào đền Thiên Trường.

Hàng rào sắt cao ở phía trước đền Trần

Lực lượng an ninh có mặt không cho xe ôm, xe máy đi vào trong

Cảnh sát cơ động chốt chặn ở đường Quốc lộ 10 đảm bảo an ninh khu vực

Nhiều xe ô tô đỗ kín bãi gửi xe phía trước đền Trần