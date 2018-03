Làm rõ vụ tài xế xe khách bắt bé 2 tuổi

Sáng 19.3, Công an TX Buôn (Đắk Lắk) tiếp tục triệu tập N.N.D (SN 1989, trú phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ về hành vi đã bắt cháu T.M.H (2 tuổi, trú phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) bỏ lên xe vào chiều tối 18.3.

Ngay trong đêm, tài xế cùng phương tiện đã bị Công an TX.Buôn Hồ đưa về trụ sở để làm rõ.

Trước đó, chiều 16.3, người dân phường Thiện An phát hiện một chiếc xe khách 16 chỗ bất ngờ dừng lại bên đường, sau đó một người trên xe đã nhảy xuống ẵm cháu T.M.H lên xe rồi tiếp tục chạy về hướng TP.Buôn Ma Thuột. Thấy nghi ngờ nên người dân đã chụp ảnh biển số xe đồng thời trình báo với cơ quan điều tra. Nhận được tin báo, Công an thị xã Buôn Hồ đã nhờ lực lượng cảnh sát giao thông đón lõng đối tượng.

Khi chiếc xe khách trên chạy được khoảng 15km thì bị Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk chặn lại đưa người và xe về trụ sở Công an thị xã Buôn Hồ. Ngay trong đêm, cơ quan điều tra đã khai thác nóng đối tượng N.N.D.

Tuy nhiên, đối tượng này khăng khăng cho rằng mình đã hỏi những người xung quanh trước khi đưa đứa bé lên xe. Do không có ai nhận bé nên N.N.D định chở cháu T.M.H lên chùa gửi. N.N.D cho biết, hành vi của mình chỉ nhằm mục đích làm cho gia đình cháu T.M.H "chừa cái thói để con ra ngoài đường".