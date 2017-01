Lái xe chửi bới, tụt quần trước máy quay của cảnh sát

Nam thanh niên tụt quần trước ống kính máy quay của cảnh sát.

Ngày 19.1, Công an TP.Yên Bái đang điều tra làm rõ vụ việc, một thanh niên có hành vi chửi bới, lăng mạ, tụt quần trước mặt lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đứng trên thảm cỏ phân cách đường Nguyễn Tất Thành (thuộc địa phận xã Tân Thịnh, TP.Yên Bái) rồi buông lời chửi bới, lăng mạ chiến sĩ cảnh sát. Khi chiến sĩnh cảnh sát nhắc nhở thì thanh niên này nói rằng, đang tự chửi mình.

Khi thấy một cán bộ mặc sắc phục cảnh sát cơ động giơ máy quay lên thì người đàn ông này hướng mặt thẳng vào máy quay chửi tục sau đó bất ngờ tụt quần ngay trước ống kính máy quay của chiến sĩ cảnh sát.

"Quay cái L… Tao say rượu, tao đái, mày quay đi, quay đi…” thanh niên nói với giọng thách thức sau khi tụt quần để lộ “của quý” trước mặt cảnh sát. Người này sau đó tiếp tục chửi bới và tụt quần thêm một lần nữa.

Sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bức xúc về hành động thiếu văn hóa của nam thanh niên, đồng thời cho rằng cần xử lý nghiêm hành vi này.

Chiều 19.1, trao đổi với PV về sự việc trên, lãnh đạo đội CSGT Công an TP.Yên Bái cho biết: Vào khoảng 15h ngày 18.1, một nam thanh niên (chưa xác định rõ danh tính) điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford lao lên phân cách đường Nguyễn Tất Thành một đoạn dài hơn 100 mét.

Lúc này, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái đang làm nhiệm vụ xử lý tốc độ trên đường Nguyễn Tất Thành đã phát hiện ra vụ tai nạn nên lập tức tới hiện trường kiểm tra, cứu nạn. Rất may vụ tai nạn không làm ai trên xe bị thương.

“Nhận thấy lái xe có biểu hiện say rượu nên tổ công tác Phòng CSGT tỉnh đã yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để chuyển công an thành phố điều tra giải quyết tai nạn. Nhưng lái xe không chấp hành và có cử chỉ, lời nói lăng mạ, làm nhục anh em như trong clip”, lãnh đạo đội CSGT Công an TP.Yên Bái nói.

Lãnh đạo đội CSGT Công an TP.Yên Bái cũng cho biết, do người điều khiển phương tiện quá say rượu, không hợp tác nên khi đó lực lượng chức năng chưa xác định được danh tính và đo được nồng độ cồn. Vụ việc đã được Công an TP.Yên Bái thụ lý giải quyết.