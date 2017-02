Kỷ luật công an xã để xảy ra vụ dân treo cổ tại trụ sở

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Ngôn

Thông tin từ ông Võ Thành Đồng - Chủ tịch UBND xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết: Xã đã tổ chức họp kiểm điểm ban công an xã vì để xảy ra việc ông Nguyễn Thành Ngôn (46 tuổi), ở xóm 9, xã Thọ Thành treo cổ trong trụ sở UBND xã này.

Khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy trên người nạn nhân có vết rách bên trái dài khoảng 2 cm, một vết tụ máu quanh cổ. Cơ quan chức năng xác định, ông Ngôn tử vong do thắt cổ tự tử bằng dây giày.

Cũng theo ông Đồng, mặc dù kết luận ban đầu nạn nhân tự tử nhưng xã đã xác định trách nhiệm của ban công an vì đã không quản lý chặt, dẫn đến sự việc đau lòng.

Sau khi thống nhất, UBND xã Thọ Thành đã kỷ luật bằng hình thức kiểm điểm cảnh cáo trưởng và hai phó công an xã đồng thời yêu cầu ban công an xã rút kinh nghiệm, không để xảy ra sự việc tương tự.

Trước đó, trưa 6/2 Công an xã Thọ Thành triệu tập ông Nguyễn Thành Ngôn (46 tuổi), để điều tra về hành vi chém vợ do mâu thuẫn. Tại phòng làm việc của công an xã Thọ Thành, do anh Ngôn say rượu nên ban công an đã cho anh Ngôn vào phòng kho để nghỉ.

Hơn 20h cùng ngày, công an viên Nguyễn Văn Thương vào phòng kiểm tra thì phát hiện ông Ngôn chết trong tư thế treo cổ trên cửa sổ.