Kỳ lạ buồng chuối dài 2m trổ hơn 200 nải

Thời gian qua, nhiều người dân hiếu kỳ ở địa phương đã kéo đến nhà ông Lê Văn Ba (ngụ thôn Thế Thạnh 1, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) để tận mắt chứng kiến và chụp ảnh buồng chuối dài hơn 2m, trổ hơn 200 nải.

Buồng chuối dài khoảng 2m đang trổ hơn 200 nải của nhà ông Ba

Theo ông Ba, cây chuối này do con trai ông trồng cách đây khoảng 2 năm, giống được xin từ một người quen ở tỉnh Nghệ An. Khoảng 4 tháng nay, cây bắt đầu trổ bắp rồi phát triển thành buồng chuối. Hiện buồng chuối dài hơn 2m, trổ hơn 200 nải sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp 2 nải. Các nải chuối ở gần phần cuống có trái to bằng ngón chân cái người lớn, còn các nải ở giữa và cuối buồng có trái nhỏ dần. Số lượng nải phát triển tại buồng chuối này vẫn chưa dừng lại. Vì sợ cây không trụ nổi nên ông Ba phải dùng nhiều vật dụng để chống đỡ buồng chuối.

Do cây chuối kỳ lạ trên nằm ở ven đường nên đã thu hút nhiều người đi đường ghé ghé xem, chụp hình lưu niệm.