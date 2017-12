Thứ Sáu, ngày 29/12/2017 07:20 AM (GMT+7)

Miền Bắc chuyển mưa rét dịp Tết Dương lịch 2018 do hứng không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (29/12), có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Đến ngày mai (30/12), bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa nhiều nơi, gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn 11-14 độ C, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ chiều mai (30/12) có mưa. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 12-15 độ C.

Các tỉnh Thanh Hoá - Quảng Bình có nền nhiệt ban ngày tương tự miền Bắc, ngày có mưa rải rác. Riêng các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ, trong đó các tỉnh Trung Trung Bộ trời lạnh 20-26 độ, đêm rét 17-22 độ C.

Các tỉnh Khánh Hoà - Bình Thuận mưa không đáng kể, nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức 27-30 độ C, đêm se lạnh 22-25 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ là 2 khu vực có thời tiết đẹp nhất cả nước, ngày nắng nhẹ. Trong nhiều ngày tới, khu vực này cũng ít biến động, tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức 25-29 độ C, đêm se lạnh 19-22 độ; Nam Bộ nắng 28-31 độ C, đêm mát mẻ 23-26 độ.

Từ chiều mai (30/12), ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau từ tối và đêm mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Phía tây Bắc Bộ: Từ ngày 29/12/2017 đến ngày 2/1/2018, nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng ngày 30 có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía đông Bắc Bộ: Từ ngày 29/12/2017 đến ngày 2/1/2018, nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng ngày 30 có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 29/12, nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Từ ngày 30/12/2017 đến ngày 3/1/2018, nhiều mây, mưa rào và dông rải rác tập trung ở phía nam khu vực, chủ yếu trong các ngày 30/12 đến ngày 01/01. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời lạnh, phía bắc trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 29/12/2017 đến ngày 2/1/2018, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác ở phía bắc khu vực, tập trung nhiều hơn trong các ngày 30/12 đến ngày 01/01; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng, phía bắc trời lạnh.

Tây Nguyên: Từ ngày 29/12/2017 đến ngày 2/1/20181, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nam Bộ: Từ ngày 29/12/2017 đến ngày 2/1/2018, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 29/12/2017 đến ngày 2/1/2018, nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng ngày 30 có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.