Mùa đông ở miền Bắc được tính khi đợt rét đậm, rét hại đầu tiên xảy ra. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 7/11, miền Bắc đã chính thức lập đông. Tuy nhiên, thời gian qua, nền nhiệt tại khu vực này vẫn khá cao, có nhiều ngày nắng trên 30 độ C.

Hôm nay (17/11), thời tiết ở Bắc Bộ có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 32 độ C, ban đêm trời mát ở ngưỡng 24 độ C.

Trước đó, tháng 10/2017, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, những tháng cuối năm 2017, thời tiết sẽ nghiêng dần về pha lạnh và gia tăng khả năng xuất hiện La Nina (lạnh) vào đầu năm 2018 với xác suất xảy ra khoảng 50-60%. Như vậy, mùa đông xuân năm 2017-2018 được dự báo sẽ lạnh.

Tuy nhiên, trước nền nhiệt ấm áp thời gian qua, nhiều người lo ngại miền Bắc sẽ tiếp tục trải qua một mùa đông không lạnh tương tự 3 năm gần đây.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 17/11, ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Lào Cai nhận định rằng, mùa đông năm nay sẽ lạnh nhưng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm

“Mùa đông thường được tính bắt đầu khi đợt rét đậm, rét hại đầu tiên xảy ra. Mọi năm, các đợt rét đậm, rét hại thường đến sớm, rơi vào khoảng trước Noel (25-26/12).

Tuy nhiên, mùa đông năm nay sẽ đến muộn. Dự báo phải sang tháng 1/2018 mới xảy ra đợt rét đậm, rét hại đầu tiên. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 7-10 ngày”, ông Hải nói.

Trả lời báo chí, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo quan niệm ở miền Bắc, mùa thu là các tháng 9, 10, 11 còn mùa đông là tháng 12, 1, 2. Với các số liệu thời điểm hiện tại, nhiệt độ mùa thu năm nay được cho là lạnh so với 3 mùa thu gần đây.

Ông Hải dẫn chứng, tháng 10 năm 2016 ấm hơn 2,3 độ C so với trung bình 3 năm gần đây. Tháng 10 năm nay, nhiệt độ trung bình chỉ cao hơn 0,5 độ C, nghĩa là tháng 10 năm nay lạnh hơn tháng 10 năm ngoái.

Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng khẳng định, miền Bắc đã trải qua 3 mùa đông khá ấm áp nhưng năm nay sẽ là 1 mùa đông rét. Số ngày rét đậm, rét hại sẽ nhiều hơn.

“Ba mùa đông trước ở Hà Nội chỉ có khoảng 10-15 ngày có rét đậm thật sự, năm nay sẽ nhiều hơn, liên tục khoảng 15-20 ngày và rét đậm sẽ xuất hiện sau Noel, dồn dập vào tháng 1- 2/2018”, ông Hải cho hay.

Ông Hải cho biết thêm, các đợt rét đậm trước đây chỉ kéo dài 2-3 ngày nhưng năm nay có thể lên đến 3-7 ngày. Không ngoại trừ khả năng vùng núi phía Bắc, đỉnh Hoàng Liên Sơn có băng tuyết.

Cuối tháng 10 đầu 11 vừa qua, đỉnh Fansipan thuộc dãy Hoàng Liên Sơn đã có băng giá do trời cao quang mây, đêm bức xạ nhiệt mạnh lên khí quyển, nhiệt độ trên đỉnh thấp, dẫn đến nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ, âm 1-2 độ, xuất hiện đóng băng đến 4-6h sáng.