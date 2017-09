Kể tội BOT: Tay mơ "bắt giặc", trây trét thu tiền

Căng thẳng trạm BOT QL5 Chiều 5-9, đại diện Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) cho biết đã có báo cáo gửi Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc các tài xế dùng tiền lẻ 200 đồng, 500 đồng nộp phí qua trạm BOT trên QL5 (đoạn qua huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Sự việc xảy ra hôm 4-9, gây ùn tắc giao thông cả khu vực này. Lực lượng cảnh sát phải có mặt để điều tiết giao thông, lập lại an ninh trật tự trong khi trạm thu phí tăng cường nhân viên đếm tiền lẻ. Tình trạng tài xế sử dụng tiền lẻ lại tiếp diễn trong ngày 5-9. Ông Đặng Văn Tâm, Phó Tổng giám đốc VIDIFI, cho rằng việc thu phí tại QL5 đã được Chính phủ đồng ý nên VIDIFI sẽ tiếp tục thu như kế hoạch. Trong khi đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, ông Nguyễn Văn Huyện, khẳng định đơn vị đã yêu cầu VIDIFI tiếp tục thu phí bình thường, đồng thời VIDIFI nên có văn bản báo cáo Chính phủ. QL5 dài 116 km, nối thủ đô Hà Nội với TP Hải Phòng, được xây dựng bằng tiền ngân sách nhà nước và hoạt động hàng chục năm nay. Năm 2015, sau khi tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được xây dựng xong, Bộ GTVT chấp thuận cho chủ đầu tư là VIDIFI sử dụng 2 trạm thu phí BOT để hoàn vốn dự án, một trạm đặt tại Hưng Yên và một trạm tại Hải Phòng. Mỗi ngày có khoảng 15.000-16.000 lượt phương tiện qua lại với mức phí từ 40.000-180.000 đồng/lượt. Theo người dân, dù họ ở cách trạm thu phí có mấy trăm mét nhưng hằng ngày phải qua trạm đến 4-5 lần đều phải mua vé rất tốn kém. V.Duẩn - T.Đức ----------------- Bình Định đề nghị giảm phí qua 3 trạm BOT Ngày 5-9, Sở GTVT tỉnh Bình Định xác nhận đã có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ đề nghị giảm mức phí qua 3 trạm BOT đặt trên QL1 và QL19 qua địa bàn tỉnh này. Theo đó, đối với xe trên địa bàn các huyện An Lão, Hoài Ân và Hoài Nhơn, đề nghị được giảm phí qua trạm BOT Bắc Bình Định; xe tại các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và thị xã An Nhơn, được giảm phí qua trạm BOT Nam Bình Định và xe ở 2 huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh được giảm phí qua trạm BOT QL19. Mức giảm 50% đối với vé quý, 40% với vé tháng và 20% đối với lượt trong phạm vi cách trạm 3 km. A.TÚ