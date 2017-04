Thứ Tư, ngày 26/04/2017 10:25 AM (GMT+7)

Xảy ra va chạm cực mạnh khiến xe tải dính chặt vào đuôi xe container dưới dốc cầu vượt Gò Mây, quận Bình Tân

Rạng sáng 26.4, xe tải do tài xế Đinh Văn Nơi (43 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ An Lạc về An Sương, khi vừa đổ dốc cầu vượt Gò Mây được khoảng 100m (thuộc quận Bình Tân, TP.HCM) thì tông cực mạnh vào đuôi xe container dừng đậu trên làn ô tô sát dải phân cách.

Cú tông khiến đầu xe tải biến dạng, dính chặt vào đuôi xe container, tài xế Nơi và phụ xe kẹt cứng bên trong.

Phụ xe may mắn được giải cứu ra ngoài nhưng tài xế bị kẹt bên trong phải gần 1 giờ đã tử vong

Ngay sau tai nạn, người đi đường cùng người dân địa phương dùng búa, xà beng phá cửa giải cứu được phụ xe ra ngoài. Riêng tài xế Nơi bị kẹt trong đầu xe biến dạng và phải mất gần 1 giờ sau khi xe cẩu tách rời hai phương tiện, tài xế Nơi mới được giải cứu ra ngoài nhưng đã tử vong.

Tường trình với cơ quan công an, phụ xe may mắn thoát nạn cho biết, xe container gặp sự cố đậu giữa đường nhưng không để biển báo hay vật cản để phương tiện phía sau tránh khi lưu thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an làm rõ.