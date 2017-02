HN đặt mục tiêu phạt 500 lượt người bán dâm năm 2017

Thứ Ba, ngày 14/02/2017 08:35 AM (GMT+7)

Theo kế hoạch, Công an Hà Nội sẽ kiểm tra hành chính 150 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Ảnh minh họa

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND, tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Thời gian kiểm tra cụ thể: Tổ chức kiểm tra định kỳ trong quý II: 05 cơ sở; quý III: 05 cơ sở; quý IV: 05 cơ sở. Kiểm tra đột xuất: 35 cơ sở.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng, nhà trọ, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, căn hộ cho thuê, vũ trường, quán Bar, Karaoke, massage, xoa bóp, tắm hơi, tắm nóng lạnh, cắt tóc - gội đầu thư giãn, cà phê đèn mờ... tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kiểm tra việc chấp hành đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động theo quy định pháp luật, các điều kiện đảm bảo về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy; Kiểm tra việc sử dụng lao động, chấp hành quy định của Luật Lao động tại cơ sở kinh doanh dịch vụ, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người lao động trong một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Cam kết của chủ cơ sở với các ngành chức năng, UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở đăng ký kinh doanh về việc không để xảy ra tệ nạn ma túy, mại dâm tại cơ sở, thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh và chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm;

Thực hiện đăng ký tạm trú cho người lao động thuộc diện phải đăng ký tạm trú; kiểm tra giấy xác nhận của địa phương nơi người đó thường trú hoặc giấy báo tạm vắng, bản cam kết không vi phạm tệ nạn ma túy, mại dâm của người lao động; Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ hàng quý, theo dõi, giám sát việc khám sức khỏe cho người lao động…

Định kỳ và đột xuất Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 50 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chú trọng các địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội.

Tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất phức tạp tại địa phương do UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất hoặc đơn thư tố giác của nhân dân.

Tập trung lực lượng tăng cường kiểm tra tại các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh dịch vụ do người nước ngoài đầu tư; các loại hình kinh doanh dịch vụ massage, Bar rượu mạnh, gội đầu thư giãn, cà phê đèn mờ... có hoạt động mại dâm trá hình và nghi tổ chức kích dục trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, trong trường hợp cần thiết có thể hỗ trợ về chuyên môn và cán bộ cho Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện để kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tình hình phức tạp liên quan tệ nạn mại dâm.

Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố lập danh sách các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ dự kiến kiểm tra. Trường hợp cần thiết có thể thông báo lịch kiểm tra với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Công an, các ngành liên quan cấp huyện, UBND và công an các xã, phường, thị trấn hoặc Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã (nếu có) tham gia kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý; tổ chức kiểm tra đúng nội dung quy định...

Đặt mục tiêu phạt 500 lượt người bán dâm năm 2017

Liên quan đến vấn đề phòng chống mại dâm, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Lê Hồng Sơn cũng vừa ký ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố năm 2017. Theo đó, Hà Nội đặt ra chỉ tiêu triệt xóa 200 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm, xử phạt 500 lượt người bán dâm trên địa bàn. Cụ thể, Hà Nội đặt mục tiêu triệt xóa 200 vụ án liên quan hoạt động mại dâm, xét xử 150 vụ án liên quan tệ nạn mại dâm kiểm tra xử phạt hành chính 500 lượt người bán dâm vi phạm.

Theo kế hoạch, Công an Hà Nội sẽ kiểm tra hành chính 150 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, không để tái hoạt động trở lại đối với 20 tụ điểm mại dâm nơi công cộng, đã triệt xóa từ năm 2009 đến nay. UBND Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường các hoạt động phòng ngừa, trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm, khu vực, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm. “Quản lý chặt chẽ các đối tượng nghi vấn, kịp thời phát hiện các đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm để có kế hoạch triệt xóa”, kế hoạch đưa ra.

Để làm được việc này, UBND Hà Nội sẽ xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan liên quan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Ngoài ra, UBND thành phố còn giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm theo kế hoạch được phê duyệt; hướng dẫn đôn đốc kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo thành phố theo định kỳ.

Công an thành phố được giao nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận huyện tiến hành lập án đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm, tụ điểm, đường dây mại dâm, không để hình thành các ổ nhóm, đường dây hoạt động công khai. Đồng thời, Công an Hà Nội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý người vi phạm tệ nạn xã hội, nắm bắt danh sách người bán dâm thông qua việc xử phạt vi phạm hành chính.