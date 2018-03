Hé lộ tang vật 'khủng' đường dây đánh bạc liên quan tướng công an

Truy nã 9 người liên quan Nguyễn Thanh Hóa Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát lệnh truy nã thêm 9 đối tượng trong vụ án “Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn và Rửa tiền” liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an). Nhóm người bị truy nã gồm Hoàng Ngọc Tú (36 tuổi, quê Nam Định), Hoàng Thành Trung (40 tuổi, quê Quảng Ninh), Nguyễn Duy Thịnh (26 tuổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Huy Bách (28 tuổi quê Quảng Ninh), Phạm Tiến Cương (31 tuổi, quê Hải Phòng), Tạ Quang Khoa (30 tuổi, quê Vĩnh Phúc), Trần Quang Hạnh (31 tuổi, quê Nam Định), Hoàng Văn Trọng (27 tuổi) và Lê Văn Kiên (40 tuổi, cùng quê Hà Nội). Công an đề nghị ai biết thông tin về các đối tượng trên báo gấp cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi về số điện thoại: 069.2645.262. Trước đó, ngày 11/3, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa. Cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với ông Hóa để điều tra về tội tổ chức đánh bạc. Xuân Ân