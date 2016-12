Công an Yên Bái công bố nguyên nhân vụ Bí thư tỉnh bị bắn chết

Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định đình chỉ vụ Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh bị bắn tử vong do hung thủ gây án đã tự sát, đồng thời thông tin kết quả điều tra vụ án.

Công an tỉnh Yên Bái công bố kết quả điều tra và đánh giá nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng bắn chết 2 lãnh đạo cấp cao của tỉnh.

Đỗ Minh Cường gây án 1 mình

Chiều 26.12, Công an tỉnh Yên Bái đã họp báo công bố kết quả điều tra vụ án nổ súng bắn tử vong 2 lãnh đạo cấp cao của tỉnh là ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra chủ trì buổi họp báo.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra công bố, khoảng 6h30 ngày 18.8.2016, Đỗ Cường Minh (SN 1963, là Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái) từ nhà của mình điều khiển xe ô tô chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hà tới nơi làm việc.

Sau đó, Đỗ Cường Minh điều khiển xe ô tô đến Văn phòng Tỉnh ủy. Trên đường đi, Đỗ Cường Minh đã gọi điện nói chuyện với lái xe của ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy.

Khi đến trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy, Minh xuống xe xách cặp đi vào ngồi ở phòng khách số 1 (gần phòng họp hội đồng nhân dân), sau đó xách cặp đi lên tầng 2 đứng chờ ở ngoài phòng làm việc của ông Cường.

Khi thấy ông Cường đến phòng làm việc thì Minh vào theo và dùng súng K59 (súng quân dụng được trang bị) bắn 4 viên đạn vào người ông Cường.

Bắn xong, Minh mang theo súng, xách cặp đi xuống xe ô tô của Minh và điều khiển xe đi đến đỗ tại sân của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Minh xách theo chiếc cặp màu đen đi bộ lên phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn (cách phòng của ông Phạm Duy Cường khoảng 150 mét).

Khi đến gần cửa phòng làm việc của ông Tuấn, Minh được anh Âu Văn Hải (lái xe Ban tổ chức Tỉnh ủy) nói, trong phòng đang có khách nên Minh đứng chờ và nói chuyện với anh Hải tại hành lang ngoài cửa.

Khoảng 3 phút sau, khách ra về thì Minh đi vào phòng ông Tuấn và khép cửa lại. Sau đó, Minh dùng súng K59 bắn 3 viên đạn vào người Tuấn rồi Minh tự bắn 1 viên đạn vào đầu mình để tự sát.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Yên Bái xác định, Đỗ Cường Minh là hung thủ duy nhất dùng súng K59 bắn chết ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn sau đó tự sát. Do Minh đã chết, nên cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái quyết định đình chỉ vụ án.

Do bức xúc trong sắp xếp nhân sự

Về động cơ gây án, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, cơ quan điều tra đã làm việc với Chi cục Kiểm lâm và tất cả anh chị em trong gia đình Đỗ Cường Minh nhưng không ai biết về mâu thuẫn và động cơ gây án của Minh là gì. Minh không vay nợ cơ quan và các anh chị em trong gia đình.

Tiến hành điều tra xác minh nhưng không phát hiện có dấu hiệu của động cơ gây án là do ghen tuông tình ái, không có dấu hiệu của việc mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế và không có động cơ mục đích chính trị.

Công an tỉnh Yên Bái cũng xác minh làm rõ, quá trình thực hiện đề án kiện toàn, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy biên chế của Sở NN&PTNT, trong đó có nội dung sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái đã có công văn thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương nhất trí để Sở NN&PTNT tiến hành làm quy trình kiện toàn chức danh lãnh đạo thuộc các đơn vị trực thuộc.

Sáng 26.7, Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái đã tổ chức lấy ý kiến về việc giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và bỏ phiếu thăm dò chức danh Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho cả 2 người là ông Kiều Tư Giang (Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp) và Đỗ Cường Minh.

Ngày 7.8.2016, Ban giám đốc và Ban Chấp hành Đảng ủy Sở NN&PTNT đã họp, ra nghị quyết và làm tờ trình báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh xem xét quyết định Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Mai Mộng Tuân sẽ kiêm nhiệm thêm chức danh Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, các ông Kiều Tư Giang, Nguyễn Đức Thiện, Đào Đình Khoa và Đỗ Cường Minh làm phó chi cục trưởng

Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Do ông Minh được xác định thủ phạm gây án đến lúc này đã chết nên cơ quan công an không thu thập được chứng cứ trực tiếp. Tuy nhiên với kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái loại trừ các nguyên nhân có yếu tố chính trị, mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái nhận định, nguyên nhân gây án là do bất mãn bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục lâm nghiệp vào Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái dẫn đến Đỗ Cường Minh đã dùng súng bắn chết ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn.