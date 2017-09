Ngày 4-9, bà Đặng Thị Ngân (SN 1964; ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) liên hệ với phóng viên Báo Người Lao Động nhờ đăng tin tìm giúp con gái là Tạ Như Hiền (SN 2001) mất tích hơn 20 ngày qua. Bà Ngân kể: "Hôm 10-8, con gái tôi xin phép đi ra ngoài chơi chút rồi về. Khi đi, bé mặc quần cụt, áo thun. Tôi nghĩ bé chỉ đi một lát, ngờ đâu mất tích luôn".

Tá hỏa tìm con

Bà Ngân dự đoán con gái mình bị bắt cóc hoặc đi theo bạn trai mới quen. Gần đây, Hiền quen một bạn trai 16 tuổi, quê An Giang. 5 ngày trước khi mất tích, Hiền được bạn trai chở đi dự sinh nhật. Do về muộn nên Hiền bị cha mẹ la rầy.

Khi con mất tích, bà Ngân nhờ người tìm đến tận nhà bạn trai của con tại An Giang để dò hỏi nhưng gia đình này đóng cửa đi làm thuê, hàng xóm không biết tung tích gì. "Tìm không được con, tôi không thiết làm ăn gì, còn chồng tôi thì buồn rầu bệnh riết" - bà Ngân đau khổ.

Cũng trong ngày 4-9, anh Nguyễn Thành Phương (quê Kiên Giang; thuê trọ tại phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) than thở với phóng viên Báo Người Lao Động rằng vợ chồng anh đều là công nhân, buổi chiều đi làm về thì thấy cửa phòng trọ khóa ngoài, cô con gái 13 tuổi mất tích từ đó đến nay. Trước đây, cháu Nguyễn Thị Thanh Nhàn (con anh Phương) học lớp 6 tại Kiên Giang. Cha mẹ đi làm ăn xa, không nỡ bỏ con ở quê nên dắt theo. Do khó khăn trong việc chuyển trường, chuyển lớp nên Nhàn không thể đến trường.

Các thiếu nữ sống tại Bình Dương hiện đang mất tích

"Tôi nghĩ con tôi bị bắt cóc vì không quen ai và chưa từng đi chơi xa. Suốt ngày, nó chỉ ở phòng trọ phụ việc cho ba mẹ" - anh Phương cho biết. Khi được hỏi bé Nhàn có dùng điện thoại không, anh Phương nói có nhưng không liên lạc được. Anh Phương cho biết vợ chồng anh đã báo công an rồi đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm nhưng không thấy tăm hơi gì của con.

Ngoài 2 vụ việc trên, thời gian gần đây, Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một còn nhận được hàng chục tin báo thiếu nữ mất tích. Trong đó, nhiều trường hợp đến nay vẫn chưa tìm thấy như Lê Thị Hương (SN 2000, học sinh lớp 12C5 Trường THPT Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương), mất tích đã hơn 15 ngày; Phan Nguyễn Mai Bình (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM) mất tích hơn 24 ngày….

Những câu chuyện đau lòng

Trở về nhà hơn 10 ngày qua nhưng bé Nguyễn Thị Thùy L. (13 tuổi; ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) vẫn còn hoảng loạn vì suýt nữa mình đã bị chuốc thuốc mê.

Nguyễn Thị Thùy L. (người suýt bị dụ dỗ bán thân) và mẹ

Trước đó, thông qua bạn bè mai mối, L. gặp một cô gái 19 tuổi tên Linh (nhà ở Bình Dương, làm việc tại TP HCM). Biết L. đã nghỉ học và muốn đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ nên Linh rủ rê bé lên TP HCM bán shop quần áo cho một bà chủ. Sợ cha mẹ phản đối nên L. âm thầm đón taxi từ Bình Dương lên TP HCM, tìm đến nhà trọ của Linh. Sau khi trả tiền taxi cho L., Linh mới nói không phải bán shop quần áo mà là... bán trinh tiết cho người nước ngoài. Trước đó, Linh đã dùng điện thoại chụp hình L. gửi cho khách nước ngoài.

"Nghe xong, con sợ quá nhưng không dám phản đối vì con chỉ có một mình. Con không biết đường ở TP HCM, trong người lại không có tiền để về" - L nhớ lại.

Theo lời kể của L., Linh sống chung nhà trọ với 2 cô gái (tầm 16-17 tuổi). Hôm sau, một cô trong nhóm của Linh đưa L. đi ngủ phòng máy lạnh "cho mát". Một lát sau khi nhận phòng khách sạn, L. vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của cô gái đi cùng. Nội dung tin nhắn yêu cầu cô này chuốc thuốc mê L. rồi đưa sang phòng riêng chờ người tới. Biết mình sắp bị chuốc thuốc mê nên L. nhanh chân trốn khỏi khách sạn và gọi điện thoại cho cha mẹ từ Bình Dương lên TP HCM đón.

Thực hư câu chuyện của L. kể thế nào chưa rõ nhưng việc cô bé đi khỏi nhà là có thật. Ghi nhận tại Bình Dương cho thấy thời gian qua, ở tỉnh này xảy ra nhiều vụ cưỡng hiếp. Trong đó, một số vụ nạn nhân là thiếu nữ từ quê lên muốn làm việc kiếm tiền tự nuôi sống bản thân mình.

Điển hình, N.H.N (15 tuổi, quê Sóc Trăng) bị 2 nam thanh niên hiếp dâm ngay tại phòng trọ. Đau thương hơn là trường hợp H.T.L (16 tuổi, quê Nghệ An). L. khai gian tuổi để làm công nhân và thuê trọ tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An. L. bị một người đàn ông dụ dỗ dẫn đến có thai. Tới ngày chuyển dạ, L. âm thầm một mình đẻ con rồi vứt con vào sọt rác khu trọ. Người dân gần đó nghe tiếng trẻ khóc vọng ra từ thùng rác đã mang đến bệnh viện cứu chữa kịp thời nên bé sống sót. Sau đó, L. tới nhận con và tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi của mình...