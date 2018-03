Hai tỉ phú Vietlott mới nhất đã hụt jackpot 300 tỉ như thế nào?

Kết quả kỳ quay 099 của Power 6/55.

Tối 20/3, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott đã tổ chức kỳ quay 099 của Power 6/55. Kết quả, hội đồng giám sát xổ số xác nhận bộ số trúng thưởng trong kỳ quay này là 11 - 40 - 43 - 46 - 49 - 55 (bộ số trúng jackpot 1) và số đặc biệt 37 (con số dùng để xác định jackpot 2).

Rà soát trên hệ thống, Vietlott xác định được hai tấm vé trúng jackpot 2 có tổng trị giá hơn 37 tỉ đồng trước thuế (đã tính giá trị thặng dư - phần giá trị vượt 300 tỉ đồng của jackpot 1), tức mỗi vé trúng gần 19 tỉ đồng.

Theo thông tin mới nhất từ Vietlott, tấm vé may mắn thứ nhất được phát hành tại một điểm bán hàng trên đường Mạc Thiên Tích, khu phố 2, phường Bình San, thị Xã Hà Tiên, Kiên Giang (thuộc Đại lý Power Group). Chủ nhân tấm vé đã mua năm bộ số do hệ thống chọn ngẫu nhiên, trong đó có bộ số 11 - 37 - 43 - 46 - 49 - 55. Bộ số này sai khác số 40 so với bộ số trúng jackpot 1 nhưng trùng khớp số đặc biệt 37.

Tấm vé may mắn thứ hai được khách hàng mua với chỉ một bộ số duy nhất là 11 - 37 - 40 - 46 - 49 - 55, tức sai khác số 43 so với bộ số trúng jackpot 1 nhưng cũng có số đặc biệt 37. Vé này được phát hành tại một điểm bán hàng trên đường bến Phú Định, P.16, Q.8, TP.HCM (thuộc Đại lý May mắn Việt).

Như vậy, chủ nhân của hai tấm vé nói trên đã hụt jackpot 1 trị giá hơn 300 tỉ đồng tại kỳ quay 099 của Power 6/55 chỉ trong gang tấc. Và với việc trúng jackpot 2, chủ nhân của các tấm vé may mắn nói trên đã đưa jackpot 1 trở lại mốc 300 tỉ đồng, jackpot 2 trở lại mốc 3 tỉ đồng từ kỳ quay 100 (sẽ mở thưởng tối 22/3).