Hải Phòng: Trong 4 tiếng, 2 thanh niên nhảy cầu Bính tự tử

Hiện trường vụ tự tử tại cầu Bính

Ngày 27/4, Công an quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng cho biết, trong ngày 26/4, tại cầu Bính xảy ra 2 vụ nhảy cầu tự tử, trong đó 1 người tử vong đã tìm thấy thi thể và 1 nạn nhân chưa thấy tung tích.

Cụ thể, vào khoảng 16h50 ngày 26/4, Công an quận Hồng Bàng nhận được tin báo có một nam thanh niên đi xe máy bỏ xe lại trên cầu Bính rồi bất ngờ nhảy qua lan can xuống bãi đất dưới chân cầu, tử vong tại chỗ. Khi lực lượng chức năng tới hiện trường, chiếc xe máy BKS 15B2-247.37 dựng ở trên cầu, phía dưới bãi đất cách mặt cầu gần 30m là thi thể một nam thanh niên.

Người tự tử được xác định là anh Đinh Quốc C. (26 tuổi, quê quán xã Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên), hiện ở tại An Trì, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng. C. là sinh viên khoa Kinh tế, trường Đại học Hải Phòng, hiện đã tốt nghiệp, xong chưa xin được việc làm. Trước lúc C. nhảy cầu, mẹ C. liên tục gọi điện nhưng C. không bắt máy, cho đến khi nhận được tin báo từ cơ quan chức năng.

Đến 20h, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, bàn giao thi thể anh C. cho gia đình đưa về mai táng.

Tiếp đó, vào 21h cùng ngày, người dân lại phát hiện có người nhảy cầu Bính xuống sông, cách vị trí anh C. nhảy lúc trước khoảng 60m. Nạn nhân để lại tại mặt cầu một đôi dép xốp và một điện thoại Nokia màu đen.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm, đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Được biết, vài năm trở lại đây, tại khu vực cầu Bính xảy ra hàng chục vụ nhảy cầu tự tử dẫn đến những cái chết thương tâm. Theo thống kê sơ bộ của những người làm nhiệm vụ bảo vệ cầu, đã có gần 50 vụ tự tử xảy ra tại đây kể từ khi cây cầu này được đưa vào hoạt động. Ngoài ra các lực lượng như công an, bảo vệ cầu…đã khuyên bảo thành công hàng chục vụ khác khi nhiều người đã leo ra ngoài lan can cầu định tự tử.

Những người từng tham gia tìm kiếm xác các nạn nhân nhảy cầu cho biết, cầu Bính với chiều cao thông thuyền lên tới 30m nên khi nạn nhân nhảy cầu khi tìm thấy thi thể đều trong tình trạng hết sức thương tâm.