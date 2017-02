Hải Phòng: Đốt pháo dịp Tết, 6 người bị phạt gần 10 triệu đồng

Nhiều vụ đốt, tàng trữ pháo được Công an Hải Phòng kịp thời phát hiện, xử lý

Ngày 1/2, Công an Hải Phòng cho biết: Trong dịp Tết Nguyên đán, tại một số địa phương của Hải Phòng xảy ra hiện tượng đốt pháo, các đơn vị công an đã tăng cường lực lượng, kiểm soát chặt chẽ, xử lý kịp thời những người có hành vi đốt pháo.

Theo đó, công an các đơn vị phát hiện, phạt hành chính 5 trường hợp với số tiền 1,5 triệu đồng/người về hành vi đốt pháo, gồm: Phạm Văn Sơn (28 tuổi, ở phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn); Nguyễn Văn Huy (18 tuổi, ở xã Quang Hưng, huyện An Lão); Vũ Đức Mạnh (38 tuổi, ở xã Thái Sơn, huyện An Lão); Nguyễn Xuân Hiệu (18 tuổi, ở xã Bát Trang, An Lão) và Vũ Mạnh Quang (18 tuổi, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân).

Bà Đào Thị Lục (62 tuổi, ở xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo) cũng bị xử phạt 2 triệu đồng về hành vi tàng trữ pháo trái phép.