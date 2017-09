Hà Nội: Vạ vật đến nửa đêm vẫn không bắt nổi xe khách về quê nghỉ lễ 2/9

Thứ Bảy, ngày 02/09/2017 08:51 AM (GMT+7)

Từ chiều 1/9 cho đến 0h15 rạng sáng ngày 2/9, toàn bộ đoạn đường vành đai 3 trên cao vẫn trong tình trạng ùn tắc kéo dài hàng chục km từ nút giao Nguyễn Trãi cho tới nút giao Pháp Vân.

Đoạn chạy qua Linh Đàm ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ. Các phương tiện di chuyển chậm chạp ra khỏi cửa ngõ thành phố.

Đường vành đai 3 trên cao đoạn qua đường Nguyễn Xiển, xe ô tô phải dàn hàng 3 hàng 4 di chuyển.

Nhiều người cho biết, sở dĩ xảy ra hiện tượng tắc nghẽn giao thông như trên là do một vụ tai nạn xảy ra ngay trên đường trên cao đoạn chạy qua đường Giải Phóng và nút giao Pháp Vân.

Đến 0h15, các phương tiện vẫn trong tình trạng không thể di chuyển trong nhiều km theo chiều ra khỏi thành phố. Trong khi đoạn đường chiều đi vào thành phố lại rộng thênh thang.

Hiện tượng này kéo dài từ chiều 1/9 do lượng người tăng đột biến kéo về quê nghỉ lễ 2/9.

Đến nửa đêm, nhiều người vẫn không thể bắt được chuyến xe để về nhà. Trong ảnh là khách đón xe tại nút giao cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Các xe khách bất chấp nguy hiểm khi dừng đỗ ngay giữa đường cao tốc lúc nửa đêm để bắt khách dọc đường.

Người dân đứng đợi xe khách vẫn đông đúc lúc 0h sáng trên đường cao tốc.

Anh Phương, một hành khách chia sẻ, anh đã đợi ở đây từ 1 tiếng trước. Theo đó, nhà xe quen đã hẹn 23h đêm đứng đợi tại điểm đường cao tốc, tuy nhiên do đường tắc kéo dài nên sau một tiếng chờ đợi anh vẫn chưa thấy xe gọi điện đón

Các sinh viên vạ vật nửa đêm giữa đường cao tốc chờ bắt xe về quê.

Nhiều xe taxi tranh thủ chèo kéo khách đi chung xe do trời đã tối muộn, hi vọng chờ xe khách khá thấp do hầu hết các xe đã xuất bến và hết xe về.