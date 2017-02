Giận vợ, đốt 2 xe máy hàng chục triệu đồng

Ngày 5-2, Công an xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, xác nhận một người dân ở địa phương đã tự tay đốt 2 chiếc xe máy của gia đình mình.

Ông C. đốt 2 chiếc xe máy của mình chỉ vì giận vợ

Theo đó, khoảng 15 giờ chiều 4-2, do xảy ra mâu thuẫn, giận hờn với người “đầu ấp tay gối” của mình, ông L.C (SN 1970, ngụ thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước) đã mang 2 chiếc xe máy gồm một xe tay ga hiệu Hayate và một chiếc xe Wave ra phía trước hiên nhà rồi châm lửa đốt cháy rụi.

Do ngôi nhà của ông C. nằm ngay mặt tiền tuyến đường ĐT 609 nên có rất nhiều người đi đường hiếu kỳ đã dừng lại xem sự việc. Một số người dân cũng chụp ảnh, quay clip đăng tải lên các trang mạng xã hội gây xôn xao.

Chiếc xe cháy bốc khói khắp ngôi nhà

Theo Công an xã Điện Phước, 2 chiếc xe bị cháy trên đã qua sử dụng được một thời gian, có giá trị chừng 25-30 triệu đồng. Sau khi nắm thông tin sự việc, công an xã đã đến gia đình ông C. động viên, khuyên nhủ không nên làm chuyện dại dột, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế cũng như hạnh phúc của gia đình.