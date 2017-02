Giảm thêm 7 độ C, đêm nay Bắc Bộ chuyển mưa rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ nhiều nơi tại Bắc Bộ giảm thêm từ 5-7 độ C khiến trời rét, rét đậm và có mưa.

Từ chiều và đêm nay, Bắc Bộ chuyển mưa rét. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (8/2), không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống nước ta. Đến khoảng chiều và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ gần sáng và ngày 9/2 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 9/2, người dân tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ cảm nhận rõ rệt thời tiết của đợt rét này khi nhiệt độ giảm thêm 5-7 độ C, trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc trời rét đậm.

Trước đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh Bắc Bộ dao động từ 18-20 độ C thì nay phổ biến 13-16 độ C; vùng núi nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C giảm xuống 10-13 độ C; vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C.

Hà Nội từ ngày 9/2 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C.

Từ đêm nay 8/2, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Từ chiều tối 9/2, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 1,5-3,0m.

Trung tâm đưa ra cảnh báo đến ngày 10/2 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn nên trong hai ngày 10-11/2 ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng.