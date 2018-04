Giảm sốc hơn 10 độ C, miền Bắc chuyển mưa rét

Thứ Năm, ngày 05/04/2018 08:33 AM (GMT+7)

Không khí lạnh tăng cường Sự kiện:

Không khí lạnh tràn về khiến các tỉnh Bắc Bộ giảm hơn 10 độ C, trời chuyển mưa rét.

Không khí lạnh tràn về, các tỉnh miền Bắc chuyển mưa rét từ đêm nay. (ảnh minh họa: Việt Linh).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng và chiều nay (5/4), nhiệt độ toàn miền Bắc vẫn giữ ở mức oi nóng. Cao nhất tại Hà Nội đạt 32 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ phổ biến 27-30 độ, riêng Tây Bắc có nơi trên 34 độ.

Tuy nhiên, từ chiều tối nay, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ chuyển mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ gần sáng mai (6/4), các tỉnh vùng núi chuyển rét đậm, vùng đồng bằng chuyển rét.

Cụ thể, mức nhiệt cao nhất ngày mai tại Hà Nội sẽ chỉ còn 23 độ, sau đó đến thứ 7 (7/4) chỉ còn 21 độ. Về đêm, trời rét 15-17 độ C. TP Lạng Sơn ngày mai chỉ còn 22 độ, sau đó giảm tiếp còn 17 độ vào thứ 7, đêm rét 12-15 độ C. Các tỉnh vùng núi còn lại đêm rét 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi rét dưới 10 độ.

Không khí lạnh mạnh sẽ tiếp tục dồn sâu tới Trung Trung Bộ và Tây Nguyên trong ngày mai, gây mưa rào và dông cho 2 khu vực này.

Còn hiện tại trong ngày hôm nay, dọc khắp từ Thanh Hoá vào tới Tây Nguyên đều duy trì trạng thái nắng ráo, trời oi nóng nhẹ 29-32 độ C, riêng Tây Nguyên đêm se lạnh 18-21 độ.

Nam Bộ vẫn duy trì nắng đều và mạnh từ sớm, các tỉnh Đông Nam Bộ nắng nóng 34-35 độ, các tỉnh còn lại oi nóng 32-34 độ C, về đêm trời dịu nhanh khi một số nơi xuất hiện mưa rào rải rác.