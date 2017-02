Giải thể trường mầm non có cô giáo cầm dép đánh vào đầu trẻ

Trường mầm non Sen Vàng đã được cơ quan chức năng cho phép giải thể

Chiều 7/2, tại trụ sở phường Minh Khai, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng, UBND phường và hiệu trưởng trường mầm non Sen Vàng đã có buổi làm việc với 73 phụ huynh có con em theo học tại cơ sở này.

Theo đó, bà Phạm Thị Tân, Hiệu trưởng trường mầm non Sen Vàng, Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận trách nhiệm về vụ bạo hành và xin giải thể trường.

"Là người quản lý tôi xin nhận trách nhiệm. Tôi xin làm đơn giải thể trường". Kinh phí phụ huynh đóng góp sẽ được trường hoàn trả.”, bà Tân nói.

Quyết định giải thể trường Sen Vàng đã được sự thống nhất của cơ quan quản lý.

Trưởng phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng, bà Trần Lưu Hoa cho biết 4 trường đồng ý tiếp nhận học sinh từ cơ sở Sen Vàng. Trong đó 2 trường công lập là Minh Khai, Tuổi Hoa nhận trẻ từ 24 tháng đến 5 tuổi và 2 trường dân lập trong khu vực. Sáng mai (8/2) các cơ sở này sẽ bắt đầu tiếp nhận. Phụ huynh có thể đăng ký", bà Hoa nói.

Ông Đặng Xuân Hải - Phó Chủ tịch phường Minh Khai, Hà Nội nơi có trường mầm non Sen Vàng đóng trên địa bàn cho biết như vậy sau buổi họp với cơ quan chức năng ngày 6/2.

Theo ông Hải, hiện trên địa bàn phường có 12 nhóm lớp tư thục và 2 trường mầm non tư thục. Tất cả các cơ sở này đều có quyết định thành lập theo đúng quy định.

Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng, các giáo viên ở nhóm lớp này có một số người không có bằng cấp sư phạm mầm non, ông Hải cho biết, hiện nhóm lớp Sen Vàng có 11 giáo viên.

“Về cơ bản, các cô đều có chứng chỉ sư phạm. Riêng hai cô giáo bạo hành trẻ em đã xuất hiện trong clip, một cô có chứng chỉ mầm non nhưng một cô lại có bằng Cao đẳng Y tế”, ông Hải thông tin.

Cũng theo ông Hải, Phường thường xuyên kiểm tra các nhóm lớp nhưng khi kiểm tra, lại không có chuyện gì xảy ra nên không biết đến việc có cô giáo bạo hành trẻ em trong nhà trường.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng cho biết, Công an đã mời 2 cô giáo có hành vi đánh học sinh ở cơ sở mầm non Sen Vàng chi nhánh Minh Khai lên làm việc.

Theo lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, tại cơ quan điều tra, cả hai cô giáo đều thừa nhận hành vi của mình trong đoạn clip trên mạng. Hai cô giáo tường trình nguyên nhân đánh các cháu là do quá bức xúc vì việc các cháu hay khóc, đi ngoài nhiều lần ra quần nên thiếu kiềm chế đánh các cháu.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip trẻ bị cô giáo cơ sở mầm non Sen Vàng chi nhánh Minh Khai lấy dép tổ ong đập 2 cái vào đầu một trẻ nhỏ. Một cô giáo khác thì quát tháo, lấy đầu gối thúc nhẹ vào người và véo tai một bé trai đang kêu khóc với vẻ mặt sợ hãi.