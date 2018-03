Gây tai nạn chết người, Chủ tịch xã vẫn điều hành công việc

Thứ Năm, ngày 29/03/2018 14:15 PM (GMT+7)

"Ông Thụy vẫn đến cơ quan làm việc bình thường, khi công an gọi đến làm việc thì ông Thụy sẽ báo cáo".

Ông Phạm Văn Thuỵ, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa (bên trái) thừa nhận gây TNGT làm 3 học sinh thương vong vẫn đến cơ quan làm việc

Sáng 29/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Đăng Khơi, Bí thư Đảng ủy xã Trung Nghĩa, Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cho biết: "Sau hai ngày (từ ngày 27/3) ông Phạm Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa đến cơ quan trình báo vụ TNGT và thừa nhận là người cầm lái tông 4 học sinh, đến nay cơ quan công an vẫn chưa gửi bất kỳ thông báo nào cho chúng tôi. Do vậy, bên cạnh việc tạm bàn giao công việc phụ trách về hành chính, giấy tờ cho một đồng chí phó chủ tịch, ông Thụy vẫn đến cơ quan làm việc bình thường, khi công an gọi đến làm việc thì ông Thụy sẽ báo cáo".

Thiếu tá Nguyễn Văn Bái, đội trưởng đội điều tra tổng hợp, công an huyện Tiên Lữ cho biết, hiện người trình báo vụ TNGT ban đầu là anh Nguyễn Văn Quyền đã về nhà sau khi cơ quan công an xác định Quyền không phải là người lái xe gây tai nạn. "Đối với ông Phạm Văn Thụy, chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra, xác minh và chưa tiến hành tạm giữ", thiếu tá Bái nói.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Tuấn Cường, Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo gì từ cơ quan điều tra liên quan đến thông tin ông Phạm Văn Thụy, Chủ tịch xã Trung Nghĩa gây tai nạn chết người. Về công tác cán bộ sẽ do Thành ủy quyết định, xử lý".

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 21h45 đêm 23/3, trên Quốc lộ 38B đoạn qua thị trấn Vương (huyện Tiên Lữ), xe ô tô BKS 29A - 10565 bất ngờ đâm vào 4 học sinh đang đi bộ cùng chiều. Sau khi gây tai nạn, lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường và không đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Các nạn nhân gồm: em Bùi Đăng Phát (SN 2001, trú tại tiểu khu 7, thị trấn Vương) đã tử vong; em Vũ Trọng Nam (SN 2000, trú tại tiểu khu 5, thị trấn Vương); em Đoàn Trọng Hùng và em Nguyễn Đức Thuận (cùng SN 2000 ở tiểu khu 5, thị trấn Vương) đều bị thương.

Đến 7h sáng ngày 24/3, có một người đàn ông tên Nguyễn Văn Quyền đã đến cơ quan công an trình diện và khai nhận chính là người lái chiếc ô tô trên và gây tai nạn cho 4 học sinh đang đi bộ trên đường. Tuy nhiên, chiếc ô tô gây tai nạn là của ông Phạm Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa (TP. Hưng Yên) và đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 7/3/2018

Chiều 27/3, sau khi làm việc với Báo Giao thông, ông Thuỵ đã tới cơ quan thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe ô tô gây tai nạn cho 4 học sinh đêm 23/3.