Gặp “bậc thầy kung fu” xoay nhiều vòng trên ngọn giáo nhọn hoắt

Biểu diễn 32 tiết mục kung fu liên quan để xác lập kỷ lục thế giới Trao đổi với PV về trường hợp của ông Nguyễn Quang Hiển, Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) - ông Lê Trần Trường An cho biết: “Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao đổi với anh Hiển về việc xác lập kỷ lục thế giới. Anh Hiển đảm bảo đủ sức để biểu diễn liên hoàn 32 tiết mục kung fu, tuy nhiên vẫn còn một chút vấn đề ở chi phí xác lập kỷ lục, rất tốn kém”. Theo ông An, nếu tổ chức buổi biểu diễn xác lập kỷ lục thế giới thì dự kiến ông Hiển sẽ biểu diễn ở chùa Đại Tòng Lâm (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ngay trong năm 2017. Và ông Hiển phải chi trả các chi phí mời đại diện Liên minh Kỷ lục Thế giới sang Việt Nam giám sát buổi biểu diễn cũng như nhiều chi phí khác liên quan. “Chúng tôi đang làm việc lại với Liên minh Kỷ lục Thế giới để giảm chi phí xác lập kỷ lục. Ngoài ra chúng tôi cũng đang huy động nguồn tài trợ từ nhà chùa để giúp anh Hiển sớm có cơ hội được biểu diễn, xác lập kỷ lục thế giới”, ông An nói.